Maak kennis met Angelo Moretti: elegante fantasiejuwelen met een vleugje fun

Het jonge Belgische label Angelo Moretti is gespecialiseerd in fantasiejuwelen, gemaakt van natuurlijke materialen zoals acetaat en kunsthars. Duurzaamheid staat centraal. De collecties zijn gericht op de modebewuste vrouw: kleurrijk en elegant, met een vleugje fun. Ontworpen in Antwerpen, gemaakt in Italië.

“Kunsthars en acetaat zijn fantastische en zeer veelzijdige materialen om mee te werken”, vertelt Angelo Moretti, de ontwerper achter het gelijknamige label. “Het wordt gegoten, wat maakt dat we onze eigen kleuren kunnen kiezen. Elk sieraad uit onze collectie is met de hand gemaakt. We werken uitsluitend samen met Italiaanse bedrijven die over een duurzaamheidslabel beschikken.”

Totaalcollectie

Waar veel juwelenmerken zich op één type sieraad richten, zoals oorbellen, onderscheidt Angelo Moretti zich met een totaalcollectie. Dat wil zeggen: de collectie bevat altijd korte én lange kettingen, grote en kleine oorbellen, armbanden en ringen. Zo kan elk type vrouw zelf haar ideale set samenstellen. “De ene vrouw draagt bijvoorbeeld graag een statementketting met subtiele oorbellen, de ander combineert een armband met grote oorbellen. Elke vrouw is anders, daar spelen we op in. Het mooie aan het materiaal en onze collectiesamenstelling is dat retailers het aanbod volledig kunnen personaliseren voor hun eigen klanten.”

Laatste modetrends

De basislijn van Angelo Moretti bestaat uit oorbellen in tien verschillende keuren. Daarnaast zijn er per seizoen acht capsulecollecties, gebaseerd op de laatste fashiontrends. Die zijn zo opgebouwd dat je ze onderling goed kunt combineren. “Net als bij een modecollectie beginnen wij ieder seizoen vanaf scratch”, legt Moretti uit. “We kijken welke kleuren belangrijk zijn en stemmen de sieraden hierop af. Zo bevatten onze capsulecollecties wel acht verschillende kleurblokken, die elk seizoen wisselen. Al met al best wel een uitdaging, want de collectie bestaat gemiddeld uit 300 stuks per seizoen.”

Veel variatie

Door het gebruik van kunsthars zijn de sieraden zeer licht in gewicht. Dat maakt het product fijn om te dragen. Het materiaal leent zich hierdoor ook voor echte statementsieraden. “Een nadeel van kunsthars is dat mensen die het niet kennen nog wel eens denken: het is plastic. Maar als je het naast elkaar legt, zie en voel je het verschil”, aldus Moretti. “Wij steken veel zorg in elk stuk, zodat het puur en luxueus aanvoelt en mooi is afgewerkt. Elk seizoen zijn we bezig om nieuwe technieken en variaties te ontwikkelen. Daarbij gaan we ecologisch te werk en maken we zo min mogelijk gebruik van metaal. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor de consument.”

Geen muurbloemcollectie

De collecties van Angelo Moretti zijn zowel in de betere accessoirewinkels te vinden als bij damesmodeboetieks, waar de sieraden goed matchen met de kleding. Het merk boort het middensegment aan met verkoopprijzen vanaf 29 euro voor oorbellen tot 119 euro voor een ketting. “We richten ons op vrouwen die van mode houden, zich trendy kleden en lef durven te tonen. Zodoende liggen we bij winkels die zeer highfashion zijn, maar ook in meer klassieke boetieks. We zijn kieskeurig als het om de distributie gaat, belangrijk voor ons is dat er echt een match is.”

Groeipotentie

Angelo Moretti heeft meer dan tachtig verkooppunten in België en Nederland. In beide landen ziet Moretti nog volop groeipotentie. “Deze markten goed aanboren en daarvan leren, dat is nu de focus. Hoe sterker de thuisbasis, hoe beter je het merk kunt uitrollen naar andere landen, met de juiste ondersteuning via agenten. We zijn dit seizoen met een agent gestart in Spanje en Portugal. Daarnaast willen we graag de Duitse markt aanboren. Alles stapsgewijs, want we zijn een relatief jong en klein bedrijf en willen het goed aanpakken. Elk land is anders, dus de juiste partners zijn cruciaal: agenten die het merk én de klanten begrijpen.”

Snoepwinkel

Kenmerkend voor de werkwijze van Angelo Moretti is de persoonlijke aandacht voor de klant. Een voorbeeld: omdat de collectie zo groot is, biedt het merk retailers de mogelijkheid om die in delen uitgeleverd te krijgen. De klant kan zelf beslissen op welke momenten. Op die manier wordt ook de factuur opgesplitst. Zeker in deze tijd is het volgens Moretti belangrijk om mee te denken, ook als het gaat om budgetten. Hij merkt dat de collectie enthousiast wordt ontvangen. “Mensen snakken nu meer dan ooit naar kleur en positiviteit, iets waar je vrolijk van wordt. We horen vaak van winkeliers: het is net een snoepwinkel als je bij jullie binnenstapt.”