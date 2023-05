Maak kennis met Cup of Joe: het denimmerk dat het plezier in jeans terugbrengt

In het veranderende modebeeld van vandaag komen en gaan trends. Maar één item blijft één van de meest gedragen kledingstukken ter wereld. Een kledingstuk dat tijd, trends en sociale klasse blijft overstijgen: denim jeans. Van de vroege goudkoorts in de jaren 1850 en de geboorte van de originele blauwe jeans als praktische werkkleding tot het gebruik van denim tijdens de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van denim als de ultieme casual broek in de jaren 1950 en 1960, denim is niet meer weg te denken uit de hedendaagse garderobe. Sommigen zouden zelfs beweren dat denim een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven is geworden, net als een kopje koffie. Die filosofie is een van de drijvende krachten achter Cup of Joe, een toonaangevend denimmerk met een op vintage geïnspireerde minimalistische aanpak dat de modewereld stormenderhand gaat veroveren. Cup of Joe is opgericht met een missie om de denimwereld te vereenvoudigen en ons leven te veraangenamen. Cup of Joe draait om eenvoud, toegankelijkheid en betrouwbaarheid. Om meer te weten te komen over Cup of Joe, waar ze voor staan en de levensstijl die ze dienen, spraken we met Berk Yaffe, marketing manager bij het merk.

'Elke nieuwe dag is een nieuwe kans om een Cup of Joe te dragen.'

Wat is Cup of Joe?

Cup of Joe is een denimmerk met een op vintage geïnspireerde minimalistische aanpak. Opgericht met een missie om de denimwereld te vereenvoudigen en plezier aan ons leven toe te voegen, geloven we bij Cup of Joe in laagdrempeligheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Deze waarden vormen de kern van alles wat we doen, van het ontwerpen van onze denim tot het bedienen van onze klanten. Ons merk draait om het opbouwen van relaties, zowel met onze klanten als binnen de denimindustrie. We willen ervoor zorgen dat iedereen die onze denim draagt zich goed en zelfverzekerd voelt en dat we ons steentje bijdragen om de denimindustrie voor iedereen een betere plek te maken.

Waar komt de naam Cup of Joe vandaan?

Het begon allemaal met een marine secretaris genaamd Josephus Daniels, die besloot de rommel op zijn schepen op te lossen door alcohol te verbieden op de vloot. De zeelieden wendden zich tot koffie als hun favoriete drankje, en zo werd de term "Cup of Joe" geboren. Bij Cup of Joe houden we van het idee om van iets eenvoudigs iets speciaals te maken. Wij vinden de huidige denimwereld nogal rommelig, met verwarrende claims en extravagante marktprijzen. Wij willen dat onze denim net als dat kopje koffie is: essentieel, betrouwbaar en plezierig, om het leven van ons allemaal eenvoudiger te maken. Zou jij er een willen?

Wat maakt Cup of Joe uniek?

Geïnspireerd door een dagelijkse levensstijl geloven we dat je dag zo goed is als je denim. We bieden een uitgebreide collectie denim items geïnspireerd op vintage denim omdat we geloven dat denim niet veroudert; het evolueert alleen met de tijd. Welke pasvorm je ook zoekt, er is altijd een stijl voor je bij Cup of Joe. Onze collectie is vakkundig ontworpen en vervaardigd voor een alledaagse pasvorm en biedt je nog een kans om elke dag een Cup of Joe te dragen.

Beeld: Cup of Joe, eigendom van het merk

Wie is Cup of Joe's belangrijkste klant?

Ons merk richt zich op verschillende klanten, elk met een unieke stijl en behoeften. Van de casual avonturier tot de urban explorer en de tijdloze klassieke drager, onze denim is voor iedereen, elke dag. Wat jouw stijl ook is, wij hebben denim jeans die bij jou passen. Onze collectie biedt een moeiteloze stijl die perfect is voor iedereen die er goed uit wil zien en zich goed wil voelen zonder al te veel moeite te doen. Daarom is een wereldwijd bereik essentieel voor Cup of Joe. We willen een merk zijn dat toegankelijk is voor iedereen, waar ook ter wereld. Daarom zijn we onlangs uitgebreid naar Canada, met meer uitbreidingsplannen aan de horizon. Wij geloven dat denim een universele taal is, en we willen die taal met zoveel mogelijk mensen spreken.

Wat is Cup of Joe's standpunt over duurzame productie binnen de denimindustrie?

Bij Cup of Joe geloven we dat duurzaamheid een essentieel onderdeel is van de denimindustrie. We hanteren een holistische benadering van duurzaamheid, waarbij we ons richten op mensenrechten, milieu, innovatie en economische ontwikkeling. We zetten ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en hebben specifieke doelen om dit te bereiken. Wij hebben bijvoorbeeld programma's om het waterverbruik te verminderen, duurzamer katoen te gebruiken en het gebruik van schadelijke chemicaliën in onze productieprocessen te verminderen. We zijn begonnen met verschillende O&O-projecten, zoals het recyclen van onze denim snijresten uit de productie voor gebruik in toekomstige kledingstukken, waardoor de hoeveelheid afval wordt verminderd. We hebben ook Naturight-tags op onze denimproducten aangebracht, die informatie geven over de milieu-impact van de denim en zijn geproduceerd met denimfinish met een lage impact en duurzamer katoen om ze gemakkelijk te kunnen identificeren.

Beeld: Cup of Joe, eigendom van het merk

Hoe innoveert Cup of Joe zijn denimaanbod?

Innovatie is ook cruciaal voor Cup of Joe. We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze denimproducten en productieprocessen te verbeteren. We hebben unieke producten ontwikkeld zoals onze gerecyclede denim zakken die afval verminderen en nieuwe ontwerpmogelijkheden creëren. Sommige van onze producten zijn ook antibacterieel afgewerkt, waardoor ze langer fris en schoon blijven en minder vaak gewassen hoeven te worden.

Wat zijn Cup of Joe's plannen voor de toekomst?

Over vijf jaar zien we Cup of Joe als een wereldwijd erkend merk dat bekend staat om zijn betrouwbare en duurzame denimproducten. We willen dat ons C logo synoniem is met kwaliteit en eenvoud, en we willen blijven innoveren en verbeteren in alles wat we doen. Ons doel is om van denim een plezier te maken voor iedereen, en we geloven dat we met Cup of Joe precies dat kunnen doen. Onze unieke benadering van denim, gecombineerd met onze inzet voor duurzaamheid en innovatie, maakt ons een merk dat het waard is om te bekijken. We nodigen je graag uit voor een Cup of Joe met ons.