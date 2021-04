Maak kennis met de acht denim icons van Vingino

Sinds de oprichting in 2001 is Vingino in snel tempo uitgegroeid van een klein Nederlands denim-only bedrijf tot een wereldwijd merk dat iets te bieden heeft voor elk kind, van baby tot tiener.

Het merk biedt denim styles met Italiaanse en vintage invloeden en worden daarnaast gekenmerkt door een rebelse en laid-back uitstraling. Het merk is continu bezig met het updaten en aanvullen van de collectie. De ervaring die Vingino de afgelopen 20 jaar heeft opgedaan heeft uiteindelijk geresulteerd in acht denim icons. Een geheel nieuwe denim lijn die in 2020 werd gelanceerd. De grote denim collectie is vervangen voor acht modellen met vaste namen voor zowel boys als girls.

Denim Designer bij Vingino, Bas Horlings, vertelt hoe deze icons tot stand zijn gekomen.

“We hebben gekeken naar de fit en naar wat populair is in de markt. Bij boys blijft de skinny fit een hot item, maar je ziet dat de wijdere fits, zoals slim en regular, steeds meer terrein winnen. Bij girls is onze super skinny nog steeds een van de populairste fits, zeker de high waist. Ook bij girls zien we steeds meer flares en straight fits in het straatbeeld. Dus daar breiden wij ook in uit.”

Zo is er voor de boys keuze uit vier verschillende fits, namelijk een skinny, slim, regular en banana fit. Voor de girls bestaat de collectie uit de jegging, super skinny, skinny en flare fit.

In samenwerking met de stoffenleverancier zijn voor de icons speciale stoffen ontwikkeld. Zo bevat zowel de boys- als de girls collectie een Flex fit, Super soft en 4-Way Stretch.

Bij Super Soft is de stof aan de binnenkant gebrusht waardoor het een hele zachte touch geeft. Het is niet voor niets dat dit model erg populair is.

Comfort is key bij kids denim. Daarom is er gekozen voor de 4-Way Stretch. Deze broeken bevatten veel elastan waardoor kids er makkelijk in kunnen bewegen. Hier heb je zowel in

de lengte als in de breedte stretch. Deze stof is verwerkt in meerdere modellen.

Ook bij de Flexfit kunnen kinderen vrij bewegen door de high stretch denim. Naast deze modellen bevat de boys collectie ook nog een jog-denim. Dit is een denim die geweven is als een sweat. Ook deze jeans geven een zachte touch en veel

bewegingsvrijheid.

De girls collectie bevat daarnaast nog een Silk Touch. Bij deze stof zijn de garen verweven met rayon, een soort silk. Hierdoor krijgen de items een zachte touch en glanzende look.

Zoals we van Vingino gewend zijn biedt het merk de beste kwaliteit in combinatie met een

zeer uitgewerkt design. De designs zijn tot in detail uitgewerkt en dit is zichtbaar aan de toevoegingen op de jeans zoals; borduursels, labels en klinknagels met logo.

Aan de acht denim icons worden altijd nieuwe stijlen toegevoegd en krijgen favoriete items een opfrissing. Zo komt er dit seizoen bijvoorbeeld een mom fit voor girls bij en worden de flares en straight fits uitgebreid. Ook is Vingino hard bezig de ultieme sustainable denim te ontwikkelen. Hierover later meer, dus blijf Vingino volgen.

Voor het SS22 seizoen zijn de acht denim icons terug te zien in een fris jasje. De inkoop start begin juni. Benieuwd naar alle 8 denim icons? Bekijk ze hier.

https://www.youtube.com/embed/1EsRFswAWew

Lees meer over Vingino op de merkpagina: fashionunited.com/companies/vingino