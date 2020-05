Maak kennis met het Belgische merk Signe Nature van de Tricobel group

Een familiaal verhaal

Signe Nature vormt het verhaal van een familie die actief is in de mode sinds 1937. Ze staan bekend voor hun uitstekende kennis in deze sector. Het moederbedrijf Tricobel is van start gegaan als groothandelaar in de Belgische textielwereld.

Na het aanvoelen van een opportuniteit in de vrouwelijke ‘prêt-à-porter’ beslist dit ondernemend bedrijf om hun eigen merk te ontwikkelen. In het jaar 2000 is het zover, Signe Nature kent zijn debuut.

De absolute must-have

Winter of zomer, de jurk mag niet ontbreken! Lang of kort, recht of gecentreerd, met bloemenprint of strepen, deze item vormt het vrouwelijk symbool van ons Belgisch merk.

Het aanbod van Signe Nature

Signe Nature kleedt de vrouw van top tot teen en dit van maat 34 t/m maat 48. Kortom, een volledige dressing gaande van de basic top tot de geklede jurk zonder de broek te vergeten: slim of regular, ieder vindt er zijn passend model. Deze dressing telt rond de 200 stuks en is bedoeld voor vrouwen die oog hebben voor kwaliteit en belang hechten aan mooie pasvormen.

Een eigen stijl

Onze collecties zijn financieel en stilistisch zeer toegankelijk. Het is een trendy en draagbaar merk ontworpen door vrouwen en voor vrouwen! Dit merk spreekt de modebewuste vrouw aan zonder dat ze de ultieme fashionista hoeft te zijn.

Een mooie expansie

Dankzij zijn uitgebreid aanbod vindt dit merk zijn plaats in een grote waaier van winkels in verschillende regio’s rond zijn geboortegebied. Sinds kort is een Nederlandse agent voor het Belgisch merk actief in Nederland en het jaar 2018 vormt onder andere ook het begin van de commercialisering van het label in Frankrijk. Een mooie expansie in volle expansie!

Made in Europe

Niet alleen een Belgisch label, Signe Nature slaagt erin om de productie binnen Europa te houden.