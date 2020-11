Maak kennis met het uitgebreide aanbod horloges en juwelen van Ormoda

De United Watch Trading Group werd in 1976 in Antwerpen opgericht en brengt al ruim 40 jaar lang prachtige horloges en juwelen op de markt. Vanuit onze vestiging in dé diamantstad bij uitstek bieden we klanten over de hele wereld een uitgebreid gamma stijlvolle en moderne polshorloges, glamoureuze uurwerken en geraffineerde juwelen aan die passen bij iedere gelegenheid. Met veel plezier nodigen we je uit in onze fonkelnieuwe online winkel: Ormoda.

Jouw online horlogespecialist

In een drukke wereld is het vaak niet eenvoudig om de nodige tijd te vinden. Maar het vinden van het perfecte horloge hoeft niet zo'n opgave te zijn. Ormoda helpt je met deskundig advies bij iedere stap van je zoektocht. We hebben een ruime waaier aan horloges voor ieders budget. Van moderne stijlen die je helpen in de mode en op tijd te zijn, tot trendy en praktische uurwerken die je overal kunt dragen. Alles is online op ieder moment beschikbaar; je hoeft je huis zelfs niet te verlaten. Onze collectie is altijd volledig op voorraad, dus je kunt er zeker van zijn dat je je bestelling snel in huis hebt.

Betaalbare luxe

Bij Ormoda vind je functionele designs die de brug slaan tussen klassieke schoonheid en moderne verfijning. We geloven rotsvast in betaalbare luxe voor iedereen met kwaliteitsproducten die al je wensen vervullen. Bij Ormoda vind je een uitgebreid aanbod horloges en juwelen voor dames, heren en kinderen. Als erkend verdeler vind je bij ons bovendien alle populaire merken, waaronder Hugo Boss, Citizen, Tommy Hilfiger, Orphelia, Bulova, Seiko en Guess.

