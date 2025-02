Machine-A: 'We komen aan het einde van wat we trends noemen'

Londense luxe retailer Machine-A is ontstaan uit het idee om opkomende merken een platform te bieden. Toen Stavros Karelis dit concept ongeveer twaalf jaar geleden introduceerde, miste de oprichter deze jonge ontwerpers in de Londense detailhandel. Het is dan ook geen verrassing dat Karelis een terugkerende gast is op de Berlijnse modeweek en de lokale talenten goed volgt.

Voor FashionUnited heeft hij tijd vrijgemaakt in zijn volle showkalender om zijn ervaringen en hoogtepunten in de Duitse hoofdstad te delen. Ook vertelt hij wat er in de toekomst voor het bedrijf op de planning staat, dat met nieuwe investeerders een nieuw hoofdstuk opent, en hoe de fysieke detailhandel zich ontwikkelt.

Welke indruk heeft de Berlin Fashion Week op u gemaakt?

De Berlijnse modeweek wint steeds meer aan betekenis. Als ik reis, wil ik de cultuur begrijpen, maar ook de lokale ontwerpers en merken. Ik wil zien in welk verband ze een collectie ontwerpen, in welke gemeenschap ze zich bevinden, hoe hun dagelijks leven eruitziet en waar hun inspiratie vandaan komt. In Berlijn krijg ik dit dieper inzicht van merken waarvan ik hun werk misschien al in Parijs, Milaan of via sociale media heb gezien of leren kennen.

De organisatie was over het algemeen uitstekend, net als de gastvrijheid en de energie tussen de ontwerpers en merken. Het is een goede gelegenheid om iets nieuws en fris te ontdekken, iets wat elders vaak niet te vinden is. De modeweekkalenders in steden als Parijs zijn zo vol dat je weinig tijd hebt om de onafhankelijke talenten te zien. Ik hou ervan dat ik hier de tijd heb om ze te bekijken.

Stavros Karelis Credits: Machine-A

Hoe vergelijkt u Berlijn met andere modeweken?

Ik denk niet dat de modeweken wereldwijd met elkaar in concurrentie staan. Ze strijden misschien om de beste timing, omdat iedereen een deel van de kalender wil claimen. Maar ik geloof niet dat Milaan, Parijs, Londen of New York concurreren met modeweken zoals Berlijn of Kopenhagen. Er is voor ieder wat wils en je kunt kiezen waar je naartoe wilt.

Voor mij is Berlijn nu een vast onderdeel van de internationale modeweekkalender. De modeweek ontwikkelt zich snel, en de manier waarop ze omgaan met showcases en de selectie van merken, en de samenwerking van het Fashion Council Germany [Red.: medeorganisator van de Berlin Fashion Week] met Intervention [Showspace-concept van PR-bureau Reference Studios], biedt een alternatieve sterke esthetiek. Het is vrij conceptueel, maar ook heel zakelijk.

Welke merken of shows zijn u het meest bijgebleven?

GmbH had een geweldige show. Ik ken de jongens al heel lang en we werken al jaren samen, maar zondag was een van hun beste shows ooit. Ze gingen terug naar hun oorspronkelijke wortels, naar wat ze zijn en het beste kunnen.

Ze zijn sterk in tailoring, in die sensuele mannelijkheid die speelt met gendernormen. Ze presenteren een show die altijd diepere betekenissen heeft, vooral als het gaat om wat ze willen benadrukken en welke maatschappelijk-politieke kwesties ze willen adresseren.

GmbH FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ook Lueder vond ik geweldig. Ze is een ongelooflijke en veelbelovende ontwerpster van de volgende generatie. Ik ken haar omdat ik deel uitmaak van het New Gen Comité van de British Fashion Council en zij daar werd onderscheiden. Ik ben zo blij om haar te zien als onderdeel van Intervention en de Berlin Fashion Week. Ook SF1OG had een ongelooflijke energie met hun collectie uit 2010 in Berghain, terwijl Haderlump ook een fantastische show gaf in de Lokschuppen.

Wat vond u verder leuk?

Een openbaring deze seizoen was Richard Beil. Het merk heeft zich enorm ontwikkeld ten opzichte van het afgelopen seizoen. Dat verraste me echt op een positieve manier. Het was een prachtige, goed uitgevoerde en doordachte collectie. De collectie werd duidelijk uitgebreid, zonder dat het kernaspect van het merk verloren ging.

De merkontwikkeling is ook mooi om te zien. Het is geweldig om te zien hoe de ontwerpers zich hebben ontwikkeld ten opzichte van het afgelopen seizoen, toen ik er ook was.

Sia Arnika vond ik ook heel goed. Ze is een veelbelovende ontwerpster van haar generatie en had een ongelooflijk jaar met samenwerkingen, waardoor haar naam de laatste tijd duidelijk op de voorgrond is gekomen. Ze heeft alles in zich om het helemaal te maken. Het was ook erg spannend om Lou de Bètoly te zien. Ik hield van de manier waarop zij met de vrouwelijke silhouet speelde en in sommige stukken een soort couture liet zien met zeer verfijnd en goed ontwerp.

Gerrit Jacob bij de Berliner Salon Credits: René Lohse

Mijn absolute hoogtepunt is de Berliner Salon, gecureerd door Christiane Arp, die naar mijn mening het meest interessante deel van de hele modeweek is. Een prachtig samengestelde tentoonstelling van mode-studenten en opkomende talenten, wiens werk wordt tentoongesteld te midden van schilderijen en kunstwerken van meesterwerken. Een must-see!

Overweegt u een van deze merken in uw assortiment op te nemen?

Sia Arnika, Marie Lueder en GmbH zullen deel uitmaken van Machine-A. Ik denk ook na over Richert Beil. Het label had een ongelooflijk seizoen, maar soms wacht ik graag een of twee seizoenen voordat ik zeker weet dat het het juiste moment is om een merk in de winkel te brengen.

Heeft u al Duitse merken in uw assortiment?

Voor Marie Lueder wordt dit het eerste seizoen. Met GmbH hebben we in het verleden samengewerkt, een tijdje gepauzeerd, maar gaan waarschijnlijk weer beginnen. Ook Ottolinger is onderdeel van Machine-A.

Machine-A Flagship in London Credits: Machine-A

Neemt u trends uit Berlijn mee?

Niet echt. Wat ik in Milaan, Parijs en Berlijn heb gezien, is dat tailoring momenteel een opleving doormaakt. Ook de cowboy-esthetiek, vooral bij accessoires en details, is erg aanwezig. Kunstbont maakt een sterk comeback. Het is in veel looks te zien en mensen spelen er veel mee, vooral in de stijl van de jaren tachtig.

Maar over het algemeen komen we aan het einde van wat we trends noemen. Het gaat nu veel meer om individualiteit. Mensen zijn daar meer in geïnteresseerd dan in een trend. De trend zit misschien soms meer in het materiaal, de afwerking of de kleurkeuze. In het laatste seizoen draaide alles om grijs en bruin. Maar vooral bij de merken waarmee ik samenwerk, zijn er geen specifieke trends.

Machine-A’s afscheid van investeerder Tomorrow is ook een grote verandering. Hoe kwam het tot deze beslissing?

Bedrijven sluiten zich samen om iets te creëren. Er zijn veel verschillende parameters en redenen die bepalen of het werkt of niet. Feit is dat we bijna vier jaar lang met Tomorrow hebben samengewerkt, en de eerste twee, drie jaar ging het heel goed. Maar op een gegeven moment zagen de prioriteiten of de toekomst er anders uit. We hadden dus een oplossing nodig en die werd in goed overleg gevonden.

Iedereen was tevreden met de richting die we insloegen. Ik ben Tomorrow altijd dankbaar, omdat we tijdens een zeer moeilijke en ingewikkelde tijd, de begindagen van Covid, deel van het bedrijf werden. Alle Londense winkels waren dat jaar negen van de twaalf maanden gesloten.

In de eerste jaren hebben we geweldige projecten samen gedaan, maar we werken in een industrie waar dingen soms onvoorspelbaar zijn. Projecten en plannen veranderen en moeten aangepast worden aan nieuwe behoeften. Daarom besloten we te doen wat het beste is voor Machine-A, de merken, ontwerpers en medewerkers van het bedrijf.

Machine-A Flagship in London Credits: Machine-A

Nu stapt u de toekomst in met nieuwe investeerders...

Er zijn mensen zoals Steven Ma, die momenteel directeur van het bedrijf is. Steven en ik kennen elkaar al heel lang. Hij werkte aan de grote projecten die we met Machine-A hebben gedaan, zoals de introductie van het merk in China, evenals evenementen met Reebok en Mugler. De grootste processen op het gebied van creatieve richting en marketing die ik met Machine-A heb uitgevoerd, waren samen met Steven.

Hij is heel goed op de hoogte van de esthetiek van Machine-A en onze plannen. Het voelt daardoor alsof het in de familie blijft. Ze begrijpen het bedrijf, de structuur en waar Machine-A naartoe moet gaan om naar een hoger niveau te tillen.

Steven Ma heeft de leiding over Machine-A als directeur overgenomen. Karelis blijft een belangrijke rol spelen in het bedrijf, zelfs met de nieuwe investeerders, en zal een adviserende rol aannemen. Hij en Ma delen de inkooprichting.

Wat is de volgende stap?

Het ontwikkelen van de online winkel. E-commerce heeft enorm veel potentieel en groeimogelijkheden voor het bedrijf. Het is een onbenut gebied, omdat Machine-A een zeer fysieke ervaring is. We hebben ook uitbreidingsplannen voor fysieke winkels in China.

Wat zijn jullie plannen voor de Chinese markt?

We kijken naar verschillende steden en hoe het merk als retailconcept daar gepresenteerd zou worden. De uitrol van die strategie begint over een jaar.

Waar legt u de nadruk op als je denkt aan nieuwe retailconcepten?

Het retailmodel moet zorgvuldig worden heroverwogen als het gaat om wat een multimerk-conceptstore moet doen. Het draait vooral om de ervaring die de klant heeft wanneer ze je fysieke winkel bezoeken. Het is heel duidelijk wat Machine-A moet zijn en hoe we deze nieuwe demografische groep en consumenten moeten aanspreken, het is een geweldige ervaring. Dit was altijd al het geval voor het bedrijf.

Machine-A Flagship in London Credits: Machine-A

Toen ik de winkel voor het eerst lanceerde, vertegenwoordigde deze iets heel belangrijks. We maakten nooit onderscheid tussen dames- en herenmode in de winkel, dus we vertegenwoordigen al die tijd genderfluïditeit. We presenteerden alle merken op een gelijke manier zonder echt high-end merken naast afgestudeerden van universiteiten te plaatsen. Het was de ervaring die we de klant boden om merken en hun stijlen op een converserende manier te ontdekken. Nu is de grote vraag: hoe brengen we dit idee in 2026 naar de markt en hoe bereiken we vooral het jonge publiek met dit nieuwe concept?

Kunt u meer vertellen over de geplande openingen in China?

Er is zoveel focus op de hoofdsteden en, natuurlijk, met Londen zitten we in een hoofdstad, maar er zijn ook zoveel andere steden wereldwijd die in opkomst zijn. Ze worden net zo belangrijk als hoofdsteden, maar worden vaak vergeten door de focus op die hoofdsteden.

Het is interessant om te kijken naar andere steden die in opkomst zijn en een grote rol spelen in culturele esthetiek of het bestedingsvermogen van consumenten. We verschijnen dus in hoofdsteden, maar niet noodzakelijk alleen daar.

Wat zijn de uitbreidingsplannen voor het Europese vasteland?

Niet voor nu. Londen is het vlaggenschip van Machine-A en dient de Europese klanten. Je moet in het leven nooit zeggen nooit. Dingen in de retailwereld veranderen snel en we bevinden ons in moeilijke economische tijden binnen de industrie. Uit moeilijke tijden komen vaak echt slimme projecten...

Machine-A Flagship London Credits: Machine-A