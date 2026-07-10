Made For A Woman en de nieuwe waarde van ambacht in Madagaskar

Luxe viert al lange tijd vakmanschap. Toch schuilt achter elk gestikt item, geborduurd detail of handgemaakt object een persoon wiens verhaal vaak onzichtbaar blijft.

Het gesprek verandert steeds meer. De vraag is niet langer alleen wat er wordt gemaakt, maar wie ervan profiteert.

In Madagaskar biedt Made For A Woman een krachtig voorbeeld van wat mogelijk wordt wanneer vakmanschap, kansen en menselijke waardigheid samenkomen.

Vreugde en kansen zijn de hoekstenen van de sociale onderneming en het luxe ambachtsmerk Made For A Woman. Credits: door Angy Razafinjatovo en Andrianina Raharisoa

Toen ik Eileen Akbaraly vroeg wat er het meest is veranderd sinds de oprichting van Made For A Woman, verwachtte ik een antwoord over groei.

De cijfers zijn er zeker. Meer dan duizend vrouwen maken nu deel uit van het bedrijf. Duizenden familieleden profiteren indirect door een stabiel inkomen, onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang en doorlopende ondersteuning.

Maar dat was niet haar antwoord.

“Het belangrijkste dat je zou voelen, is vreugde,” vertelde ze me.

Even was ik verrast. We praten zo vaak over impact in termen van statistieken, ontwikkelingsdoelen en economische indicatoren. Daardoor vergeten we soms te vragen hoe verandering daadwerkelijk voelt.

Ze beschreef haar atelier in Madagaskar. Haar manier van spreken liet je de vreugde voelen van de mensen en het product dat ze maken.

Geschreven door Waridi Wardah is een creatief strateeg, schrijfster en mentor gevestigd in Berlijn. Ze werkt op het snijvlak van Afrikaanse mode, cultuur en wereldwijd design. Ze leidt Fashion Office FA254, dat Afrikaanse ontwerpers verbindt met Europese markten. Sinds 2015 is ze ook partner en bestuursadviseur van Hub of Africa Fashion Week in Addis Abeba.

Vrouwen die weven, lachen en elkaar onderwijzen

Gesprekken vullen de ruimte terwijl het werk doorgaat. Er is focus, maar geen stilte. Het voelt levendig op een manier die moeilijk in woorden te vatten is. Wat het meest opvalt, is niet overleving, maar vreugde.

Ze werken voornamelijk met raffia, een natuurlijke vezel die diep verbonden is met Madagaskar. Meer dan driekwart van de raffia wereldwijd komt van het eiland. Het groeit in de vochtige bossen van het noorden en vindt zijn weg in alles, van alledaagse voorwerpen tot kunstwerken. Voor Made For A Woman is het werken met raffia meer dan alleen vakmanschap. Het is een manier om lokale kennis te behouden en lokale leveranciers te ondersteunen. Het is ook een voortzetting van een traditie die al generaties lang deel uitmaakt van het leven op Madagaskar, met een natuurlijk materiaal dat rechtstreeks uit het land zelf komt.

Meer dan driekwart van de raffia wereldwijd komt van het eiland Madagaskar. Credits: via Made For A Woman / Geoffrey Gaspard

En misschien is dat wat Made For A Woman uniek maakt.

Eileen, geboren en getogen in Madagaskar, groeide op te midden van tegenstellingen. Madagaskar is een van de armste landen ter wereld, maar tegelijkertijd een van de rijkste op het gebied van vakmanschap, creativiteit en natuurlijke schoonheid. Het talent was er altijd. De vaardigheid was er altijd. Wat vaak ontbrak, was de kans.

Na haar studie in het buitenland en reizen door India, waar ze een andere kant van de productierealiteit in de mode-industrie zag, keerde ze terug naar huis. Ze had een vraag die uiteindelijk zou uitgroeien tot een bedrijf: wat zou er gebeuren als de mensen die waarde creëren centraal worden gesteld?

Het antwoord begon niet met luxe. Het begon met vrouwen

Vrouwen die waren uitgesloten van economische kansen. Vrouwen met een handicap. Alleenstaande moeders. Overlevenden van geweld. Vrouwen wier talent zichtbaar was, maar wier toekomst vaak beperkt leek door omstandigheden.

Eileen Akbaraly, de oprichtster van Made For A Woman. Credits: Vincent Thomas / Dioscureagency

Vandaag, meer dan een decennium later, is Made For A Woman uitgegroeid tot een van Madagaskars meest erkende sociale ondernemingen en luxe ambachtsmerken. Toch voelt het verhaal in het atelier niet zakelijk aan. Het voelt diep menselijk.

Waar Eileen het meest over spreekt, is niet productiecapaciteit, maar transformatie.

Ze spreekt over zelfvertrouwen

Over vrouwen die ooit moeite hadden zich het volgende jaar voor te stellen, maar nu plannen maken voor de toekomst. Vrouwen die anderen opleiden. Vrouwen die teams leiden. Vrouwen die delen van zichzelf hebben herontdekt die jarenlang begraven lagen onder de dagelijkse strijd om te overleven.

Terwijl ik naar haar luisterde, viel het me op hoe vaak ze terugkwam op het idee van identiteit. Niet de identiteit van een merk, maar die van een persoon.

Want voordat iemand een huis kan bouwen, een kind kan opvoeden of een bedrijf kan laten groeien, moet diegene eerst geloven dat die dingen voor hem of haar zijn weggelegd. Dat geloof is vaak het eerste wat armoede wegneemt, en misschien wel het krachtigste wat Made For A Woman herstelt.

Made For A Woman richt zich na samenwerkingen met luxehuizen op de ontwikkeling van haar eigen merk. Credits: door Greg Davalos

De mode-industrie toont interesse

Samenwerkingen met Chloé, Fendi en Bottega Veneta hebben het vakmanschap uit Madagaskar naar enkele van de meest gerespecteerde luxehuizen gebracht. Voor veel merken is vakmanschap een waardevol bezit geworden. Voor Eileen gaat het gesprek echter verder.

De vraag is niet alleen of het vakmanschap wordt erkend, maar ook of de mensen erachter erkenning krijgen.

Wanneer ambachtslieden de stukken die ze hebben geweven zien verschijnen in internationale campagnes of luxecollecties, verschuift er iets. Het werk is niet langer anoniem. De afstand tussen maker en markt wordt kleiner, en daarmee komt trots.

Niet omdat een luxehuis het werk valideert, maar omdat de vrouwen hun eigen waarde weerspiegeld zien.

Veranderingen binnen het bedrijf

Lange tijd bestond een groot deel van het werk van Made For A Woman uit samenwerkingen en productie voor andere luxehuizen. Dit zorgde voor zichtbaarheid, leerervaringen en toegang tot de hoogste normen van vakmanschap. Na verloop van tijd ontstond echter de wens voor iets directers.

De mensen achter een ambacht erkennen – Made For A Woman streeft naar verantwoorde sociale couture. Credits: door Angy Razafinjatovo en Andrianina Raharisoa

Vandaag de dag richt het merk zich steeds meer op het opbouwen van eigen collecties en een eigen stem. Het werkt niet alleen meer achter de schermen voor andere namen. Het merk creëert langzaam een eigen plek binnen de luxe, met stukken die de identiteit van Madagaskar duidelijker en bewuster uitdragen.

Het is nog steeds hetzelfde vakmanschap, dezelfde handen, hetzelfde atelier. Maar de intentie verandert: van deel uitmaken van andermans verhaal naar het vertellen van een eigen verhaal.

Wat ik het meest bewonderde tijdens ons gesprek, was Eileens weigering om zaken en menselijkheid te scheiden.

Veel mensen adviseerden haar het model te vereenvoudigen. Ze moest zich alleen op productie richten, of de sociale impact loskoppelen van commerciële groei. In plaats daarvan koos ze ervoor om alles met elkaar verbonden te houden: het vakmanschap, het bedrijf, de zorg, het onderwijs, de gemeenschap, de vrouwen.

Made For A Woman is een levend voorbeeld van wat een bedrijf kan worden. Credits: door Angy Razafinjatovo en Andrianina Raharisoa

In een wereld die vaak vereenvoudiging beloont, is Made For A Woman gegroeid door complexiteit te omarmen

En misschien voelt het daarom minder als een merk en meer als een levend voorbeeld van wat een bedrijf kan worden als mensen op de eerste plaats komen.

In die zin ontvouwt het verhaal van Made For A Woman zich nog steeds. Wat het opbouwt, is niet alleen een model voor ethische productie. Het is ook een vraag die de bredere industrie nog volledig moet beantwoorden: wat betekent het om schoonheid te creëren, zonder de mensen te vergeten die schoonheid mogelijk maken?

De luxeproducten zijn prachtig. De samenwerkingen zijn indrukwekkend. Maar geen van beide voelt als het echte verhaal.

Het echte verhaal is wat er gebeurt wanneer vrouwen die ooit over het hoofd werden gezien, zichzelf anders gaan zien.

Al het andere vloeit daaruit voort.