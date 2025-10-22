MAGIC Bodyfashion introduceert nieuwe najaarscollectie

MAGIC Bodyfashion, bekend om haar innovatieve en comfortabele shapewear en solutions, presenteert met trots een reeks nieuwe stijlen die de perfecte balans vinden tussen draagcomfort en stijlvolle elegantie. De nieuwste collectie omvat de Bodycon Reversible Dress, Bamboo Legging, Bamboo Comfort Bra, Thong Body, Comfort Tanktop en Comfort Brief, ontworpen voor vrouwen die zich elke dag vrij, zelfverzekerd, comfortabel en modieus willen voelen.

Voor de najaarscollectie introduceert MAGIC Bodyfashion een echte eyecatcher binnen de Bodywear collectie en Bodycon-lijn: de Bodycon Reversible Dress. Deze veelzijdige jurk is op twee manieren te dragen en past zich moeiteloos aan elke gelegenheid aan. Draag haar met de hoge halslijn en lage rug voor een verfijnde, elegante look, of kies voor de lage halslijn aan de voorzijde voor een meer vrouwelijke, sensuele uitstraling. Dankzij de nauwsluitende pasvorm accentueert de jurk het silhouet op een flatterende manier, terwijl de zachte, rekbare stof zorgt voor ultiem draagcomfort. Verkrijgbaar in de tijdloze kleur Black en de trendy tint Cherry, is deze jurk een onmisbaar item in iedere vrouwelijke garderobe.

Credits: MAGIC Bodyfashion

Ook heeft MAGIC Bodyfashion haar de populaire Bamboo Legging uit hun Bodywear collectie uitgebreid met twee nieuwe kleuren: Doppio en Navy Blue. Een legging die is ontwikkeld als hét essentiële kledingstuk voor dagelijks comfort. De zachte, body-hugging pasvorm omsluit het lichaam op een flatterende manier, terwijl de ademende bamboestof zorgt voor een ademend vermogen. Of het nu gaat om een ontspannen dag thuis of een actieve dag onderweg, deze legging beweegt met je mee en behoudt altijd haar vorm.

Ook heeft MAGIC Bodyfashion haar comfort collectie uitgebreid met nieuwe stijlen, bestaande uit drie nieuwe comfort stijlen binnen de shapewear collectie en een nieuwe kleur extensie in de comfortlijn van hun lingerie collectie.

De drie nieuwste stijlen binnen de comfort-lijn uit MAGIC’s shapewear collectie zijn: de Thong Body, Comfort Tanktop en de Comfort Brief.

De Thong Body is een body die sterke correctie geeft aan de buik en rug. De naadloze afwerking zorgt voor een gladde en onzichtbare look onder elke outfit. Dankzij de verstelbare schouder bandjes vormt deze body zich perfect naar het lichaam voor een flatterend en comfortabel silhouet. Verkrijgbaar in de kleuren: Black, Cappuccino en Latte.

Credits: MAGIC Bodyfashion

De nieuwe kleur extensie zien we terug in een van MAGIC’s populairste stijl: de Comfort Bra Bamboo, vervaardigd uit Tanboocel™ bamboe viscosevezels, een materiaal dat bekendstaat om zijn uitzonderlijke zachtheid, ademend vermogen en huidvriendelijke eigenschappen. Deze innovatieve stof voelt zijdezacht aan, beweegt moeiteloos met het lichaam mee en biedt een natuurlijke stretch die elke beweging ondersteunt.

De Comfort Bra Bamboo biedt dezelfde verfijnde balans tussen zachtheid en ondersteuning. De seamless, draadloze constructie voelt aan als een tweede huid en voorkomt drukpunten of naden die kunnen irriteren. De bredere schouderbandjes geven natuurlijke ondersteuning, terwijl de uitneembare inleg pads zorgen voor een persoonlijke pasvorm. De onzichtbare afwerking maakt de bh perfect onder elke outfit: van casual top tot elegante jurk.

De Comfort Brief is ontworpen om ultiem comfort te combineren met een subtiel corrigerend effect, ideaal voor dagelijks gebruik. De slip is gemaakt van een zacht, licht en naadloos materiaal dat moeiteloos aansluit op het lichaam en onzichtbaar blijft onder kleding. Dankzij de medium shaping wordt de onderbuik en rug mooi gevormd, terwijl de speciale zone aan de achterkant zorgt voor een natuurlijke, subtiele lift van de billen. Een perfecte balans tussen comfort en shapewear.