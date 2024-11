Maison De Paris: Een vernieuwde identiteit en premium denim voor de moderne vrouw

Maison De Paris (MDP), het Nederlandse denimmerk dat bekendstaat om kwalitatieve jeans met een toegankelijk prijspunt, heeft een frisse rebranding ondergaan. Als onderdeel van HVEG Fashion Group richt het merk zich met hoogwaardige denimcollecties op retailers die hun klanten tijdloze en hoogwaardige jeans willen bieden. Met een vernieuwde merkidentiteit en een eigentijdse uitstraling is Maison De Paris klaar om een prominente rol in de wereld van denim te vervullen.

FashionUnited sprak met brand manager Lucas Hillen over het vernieuwde DNA van Maison De Paris en hoe de rebranding bijdraagt aan de merkambities.

Een Vernieuwd Merkimago

Maison De Paris werd geboren uit een bezoek aan een stoffenbeurs in Parijs, geïnspireerd door de gedachte aan verantwoorde productie en premium kwaliteit. De recente rebranding weerspiegelt de natuurlijke evolutie van het merk, waarbij de merkidentiteit is afgestemd op de moderne markt. Hillen licht toe: “De verfrissing van ons imago richt zich op het behouden van bestaande klanten en het aantrekken van nieuwe doelgroepen, met een eigentijdse look die nog steeds trouw blijft aan onze denim roots.”

Credits: Maison De Paris

De herpositionering omvat Franse invloeden in het logo, de website en de collectie, waarmee een moderne look en feel is neergezet. Dankzij de showroom in Leusden biedt MDP retailers de mogelijkheid om de collectie van dichtbij te ervaren en de kwaliteit en pasvormen te beoordelen.

Tijdloze Kwaliteit en een Slim Ontwerpproces

Maison De Paris streeft naar jeans die stijlvol, comfortabel en duurzaam zijn. Het merk bevindt zich in het midden-premium segment en levert een premium product zonder een exclusief prijskaartje. Door nauwe samenwerking met het designteam en externe vertegenwoordigers speelt MDP in op klantbehoeften en modetrends, terwijl het zich richt op tijdloze ontwerpen die verder gaan dan seizoensgebonden mode.

“We ontwerpen jeans met commerciële pasvormen die perfect aansluiten op de wensen van de moderne vrouw,” zegt Hillen. Elk ontwerp wordt getest op verschillende lichaamstypes om een breed scala aan klanten te bedienen.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het merk. Hillen benadrukt: “Hoewel we onszelf niet specifiek als een duurzaam merk positioneren, nemen we duurzaamheid serieus.” Maison De Paris werkt met gecertificeerde fabrieken die ethische arbeidsomstandigheden waarborgen en minimaliseert de CO2-voetafdruk van de productie. De collectie maakt gebruik van innovatieve materialen zoals REPREVE®, gerecycled polyester, en biologisch katoen om de impact op het milieu te verminderen.

Credits: Maison De Paris

Vooruitblik: Ambities in de Nederlandse Markt

Maison De Paris blijft zich ontwikkelen en verstevigt zijn positie in de Nederlandse denimsector. De hernieuwde identiteit trekt retailers en modebewuste vrouwen aan die waarde hechten aan stijlvolle jeans met een uitstekende pasvorm. Toekomstplannen omvatten verdere expansie en het versterken van de aanwezigheid in de retail.

“De rebranding gaat verder dan esthetiek,” concludeert Hillen. “Het weerspiegelt onze strategische focus op verantwoorde productie en het creëren van duurzame, hoogwaardige producten. We streven naar een merk dat verfijning en verantwoordelijkheid uitstraalt, en we verbinden ons met klanten die zowel stijl als maatschappelijke betrokkenheid waarderen.”