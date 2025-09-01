Maison Margiela lanceert nieuwe lijn voor samenwerkingen

Belgisch modehuis Maison Margiela lanceert ‘Line 2’. Het merk voegt hiermee een nieuwe lijn toe die ‘de uitwisseling tussen mode en cultuur verankerd’, aldus het persbericht.

Concreet zal de lijn een platform zijn voor ‘creatieve samenwerkingen’. Het nummer twee is dan ook gekozen vanwege het idee van ‘het samenvoegen van twee geesten om een nieuwe resultaat te creëren'.

De eerste uiting van ‘Line 2’ is een kunstinstallatie gemaakt door visuele kunstenaar Heemin Chung en geluidskunstenaar Joyul. Ze haalden inspiratie uit het thema van Maison Margiela’s winter 2025 thema. De installatie zal te zien zijn in de flagshipstore van het merk in Hannam.

Modehuis Maison Margiela gebruikt al sinds 1997 de ‘Margiela-nummers’. De codering dient als een indexsysteem voor productlijnen evenals een aanduiding van het merk zonder een logo te gebruiken. Elk nummer, variërend van 0 tot 23, komt overeen met een lijn binnen de structuur van het Maison, van haute couture en ready-to-wear tot accessoires en parfums. Het nummer twee was tot op heden nog niet gebruikt.