Maium lanceert kunstzinnige poncho in samenwerking met Van Gogh Museum

Het Amsterdamse regenjassenmerk Maium lanceert een poncho gemaakt van 77 gerecyclede PET-flessen in samenwerking met het Van Gogh Museum, zo laat het merk weten in een persbericht. Het ontwerp is geïnspireerd door het olieverfschilderij 'Amandelbloesem' van Vincent van Gogh. Volgens het persbericht verschijnt er een lijntekening van Amandelbloesem wanneer de poncho in contact komt met water.

Deze samenwerking tussen Maium en het Van Gogh Museum kwam vorig jaar tot stand. De Amsterdamse ‘bad-weather expert’ wilde een stijlvol en duurzaam ontwerp creëren geïnspireerd door Van Gogh's liefde voor de natuur en het buitenleven.

De poncho Credits: Maium x Van Gogh Museum

De kunstzinnige poncho is waterproof en op te vouwen in een ingebouwd tasje. Het ontwerp maakt het ook mogelijk om de poncho om te vormen tot een grotere versie, "ideaal voor gebruik op de fiets of e-scooter." Daarnaast is de poncho voorzien van zakken met ritsen aan de zijkanten en een voorzak.

Maium en Van Gogh Museum lanceren een aanpasbare poncho Credits: Maium x Van Gogh Museum

De Maium x Van Gogh Museum poncho kost 149,00 euro en is online beschikbaar. Vanaf eind september zal het ook te koop zijn op de website van het Van Gogh Museum.