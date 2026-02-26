Malelions Women FW26 markeert nieuwe fase: van sweatlabel naar volwassen womenswearpropositie

Wat begon als een compacte uitbreiding op de mannencollectie, ontwikkelt zich bij Malelions in hoog tempo tot een zelfstandige womenswearpropositie met een duidelijke eigen signatuur. Met FW26 en een recent doorgevoerde rebranding zet Malelions Women een volgende strategische stap in haar positionering. Women’s Designer Rebecca Arts speelt daarin een sleutelrol. In gesprek met FashionUnited vertelt zij hoe design, merkstrategie en doelgroepverschuiving samenkomen in deze nieuwe fase.

Van marketing naar merkbouw

Na haar studie Fashion Design aan de kunstacademie koos Arts niet meteen voor het atelier, maar voor de dynamiek van de marketingwereld. Social media management, e-commerce en digital advertising vormden haar eerste professionele speelveld. Die combinatie van creatieve intuïtie en commerciële scherpte blijkt vandaag een onderscheidende kracht binnen Malelions. “Design stopt voor mij niet bij het product,” zegt ze. “Het draait ook om beeld, positionering en community.”

Haar traject bij het merk begon als Junior Designer & Product Developer, waar ze meewerkte aan alle sublabels, van Men en Women tot Sport, Junior en Baby. Al binnen een jaar volgde de volgende stap: womenswear designer. Op dat moment was Malelions Women nog sterk gestoeld op sweatsets en fungeerde het vooral als verlengstuk van het herensegment. Precies daar zag Arts potentie. “Malelions Women was relatief klein en sterk gebaseerd op sweatsets. Juist daarin zag ik ruimte om de lijn opnieuw te definiëren en uit te bouwen tot een volwaardige collectie.”

SS26. Credits: Malelions Women

SS26. Credits: Malelions Women

Rebranding als strategisch ankerpunt

Die herdefiniëring kreeg vorm in een volledige rebranding. Vernieuwde mainlabels, hangtags en packaging introduceren een clean en strak logo in neutrale tinten. Minder visuele ruis, meer consistentie. Volgens Arts weerspiegelt de nieuwe identiteit een duidelijke ambitie: “We richten ons op de zelfverzekerde vrouw die mode en comfort wil combineren.”

De herpositionering beperkt zich niet tot het product alleen. De visuele signatuur wordt consequent doorvertaald naar campagnes, styling en de selectie van brand ambassadors. Hier komt haar marketingachtergrond opnieuw naar voren. “Tijdens het ontwerpen denk ik al na over hoe de collectie gestyled, gefotografeerd en geactiveerd wordt.”

Van slim fit sweat naar silhouette-driven collectie

De meest tastbare transformatie vindt plaats in het silhouet en de productopbouw. Waar de lijn eerder draaide om slim fit sweatwear, verschuift de focus naar oversized fits, tailoring-invloeden en een breder assortiment. Blazers, pantalons en jurken geven de collectie een uitgesprokener, vrouwelijk handschrift.

Die evolutie is niet uitsluitend esthetisch ingegeven. Business-geïnspireerde styles bleken het afgelopen jaar een significante groeiversneller. “We zien het direct terug in de verkoopresultaten,” aldus Arts. FW26 borduurt voort op dat momentum en verdiept het aanbod verder.

Pre-Spring 2026. Credits: Malelions Women

SS26. Credits: Malelions Women

FW26: Canada als creatieve kapstok

Zoals ieder seizoen werkt Malelions met een overkoepelend concept voor zowel Men als Women. Voor FW26 vormt Canada de inspiratiebron. De referentie vertaalt zich in warme heavy knits, rijke bouclé-structuren en gewatteerde outerwear, duidelijke knipogen naar koude winters en ruige natuur. Het kleurpalet bestaat uit aardetinten, met bruin als dominante modekleur, aangevuld met navy, grey melange en lichtblauw als frisse accenten. Sportieve elementen, dynamische lijnen, teamnummers en college-geïnspireerde artworks, verwijzen subtiel naar ijshockey en universiteitscultuur.

Op materiaalniveau wordt het knitwearsegment verder verdiept met zwaardere kwaliteiten en rijkere texturen. Outerwear krijgt meer volume en een premium uitstraling dankzij hoogwaardige stoffen en uitgesproken capuchons. Tegelijkertijd blijft draagbaarheid een essentieel uitgangspunt. Een nieuw ontwikkeld sweaterconcept kan zowel cropped als relaxed worden gedragen, een slimme vertaling van consumentengedrag naar functioneel design, zonder concessies aan comfort.

Een nieuwe vrouw als vertrekpunt

Misschien nog fundamenteler dan de esthetische evolutie is de verschuiving in doelgroep. Waar de collectie aanvankelijk vooral werd gedragen door de ‘vriendin van’, positioneert Malelions Women zich nu nadrukkelijk voor de zelfstandige, ambitieuze vrouw. Die beweging vertaalt zich in krachtigere silhouetten, tailoring-elementen en verfijnde pasvormen. Fitoptimalisatie krijgt expliciete aandacht, met pantalons die geschikt zijn voor uiteenlopende lichaamslengtes. Inclusiviteit wordt hier geen marketingterm, maar een concreet onderdeel van productontwikkeling.

Voor Arts ligt de focus de komende seizoenen op verdere groei, versterking van de community en het verkennen van samenwerkingen die nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken. Innovatie binnen productontwikkeling blijft daarbij leidend. “Malelions Women moet een label zijn waarin vrouwen zich krachtig voelen, niet als aanvulling op iets anders, maar als statement op zichzelf.” Wat begon als een nieuw hoofdstuk, groeit uit tot een krachtig verhaal op zichzelf, gedreven door visie, gemeenschap en de overtuiging dat womenswear een statement mag zijn.