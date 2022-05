Mango grijpt opening nieuwe fysieke winkel aan voor verdere stappen in de metaverse

Mango heeft de opening van een nieuwe fysieke winkel in New York aangegrepen om verdere stappen in de metaverse te zetten. Zo heeft het merk voor de gelegenheid vijf NFT’s ontworpen die zowel in de winkel als in de metaverse tentoongesteld zullen worden. De strategie maakt deel uit van een lange termijn focus op digitale mode, zo meldt Mango in een persbericht.

Het initiatief markeert hiermee naar eigen zeggen de eerste keer dat een merk een fysieke, digitale en virtuele ervaring synchroniseert. De vijf digitale NFT kunstwerken zijn gecreëerd in samenwerking met drie Spaanse kunstenaars en zullen naast de nieuwe winkel ook in metaverse marktruimte Decentraland te zien zijn. De komende elf dagen zal de winkel hiermee dienen als ´´een fysiek, digitaal en virtueel museum´´, zo staat er in het persbericht.

Mango hoopt met het project hun distributiekanalen te versterken en in contact te komen met nieuwe generaties klanten, zo melden zij in het persbericht. Er zou hiervoor ook een speciaal team zijn opgezet om digitale content te ontwikkelen, waaraan het merk ‘in de komende maanden nieuwe experts zal toevoegen’. Naar de opening van de nieuwe winkel verwijzen zij tevens als ‘het startpunt van Mango’s expansie in de Verenigde Staten.´

Afgelopen maart ontwierp Mango nog zes eigen NFT’s, waarmee ze deelnamen aan de eerste editie van Metaverse Fashion Week.

Beeld: Mango

Beeld: Mango

Beeld: Mango