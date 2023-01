Mango lanceert eerste denimcollectie als onderdeel van nieuwe duurzaamheidsstrategie

Mango lanceert haar eerste denimcollectie die voldoet aan haar circulaire doelstellingen, dat maakt Mango bekend in een persbericht. De collectie is makkelijker te recyclen. Daarmee wil Mango een ‘tweede leven’ van haar items promoten.

De denimcollectie is een capsulecollectie. De collectie maakt voor de eerste keer onderdeel uit van de nieuwe duurzaamheidsstrategie, genaamd Sustainable Vision 2030.

De collectie bevat dames jassen, gilets, broeken, rokken en jumpsuits in de kleuren zwart en indigo. Sommige items zijn voorzien van dirty washes in silhouetten geïnspireerd door de jaren 2000, zo is te lezen. De items zijn gemaakt van één type vezel (100 procent katoen), waarvan minstens 20 procent is gerecycled.