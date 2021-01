Mango lanceert interieur-collectie

Mango maakt de stap naar de interieurmarkt. Het Spaanse modemerk lanceert in april de eerste interieurcollectie, zo maakt het bekend in een persbericht.

De collectie focust zich op textielproducten voor diverse ruimtes in het huis, zo is te lezen in het bericht. Mango start met producten voor de slaapkamer, woonkamer en badkamer. In het herfst/winterseizoen van 2021 worden ook producten voor de keuken en eetkamer toegevoegd. De inspiratie voor de eerste collectie kwam uit Mediterraanse cultuur ‘wat een onderdeel is van het DNA van het merk’.

Mango geeft aan dat de gehele lijn van textielproducten duurzaam is en dat 80 procent van de items lokaal zijn geproduceerd. Op welk vlak de producten precies duurzaam zijn en hoe ze dit zijn wordt niet onthuld in het persbericht. De collectie zal alleen online verkocht worden in Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Portugal, Italië, Polen, België, Zwitserland, Griekenland, Roemenië, Kroatië, Oostenrijk, Ierland, Zweden, Oekraïne, Tsjechië en Denemarken.

“Onze klanten hebben ons gevraagd om producten voor hun huis. Ze willen hetzelfde comfort en dezelfde stijl waar ze naar zoeken in hun kleding om hun huis mee te decoreren,” aldus Toni Ruiz, CEO van Mango, in het persbericht.