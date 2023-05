Mango: "We werken aan een productpaspoort met traceerbaarheidsdetails"

Barcelona - In het kader van het World Retail Congress, dat de belangrijkste leiders van de detailhandel in Barcelona bijeenbracht om de belangrijkste uitdagingen van deze sector aan te pakken, kondigde Luis Casacuberta - General Manager van Mango Woman, Kids & Home op donderdag aan dat de Spaanse multinational Mango werkt aan een soort "paspoort" waarmee zijn klanten de details over de traceerbaarheid van zijn producten kunnen kennen.

De milieubewuste en veeleisende consument van vandaag wordt voortdurend gebombardeerd met greenwashing en de bijbehorende marketingstrategieën die het hem moeilijk maken te beslissen wat hij koopt."Wij willen volledig transparant zijn", benadrukte Casacuberta van Mango tijdens zijn presentatie in Barcelona.

Het initiatief is mogelijk een nieuwe stap naar een textielindustrie die minder schadelijk is voor de planeet en haar bewoners, en komt kort nadat de Spaanse modemultinational de volledige lijst van zijn leveranciers op internationale schaal zal delen.

"Duurzaamheid is een van de fundamentele pijlers van de detailhandel geworden en ook voor ons". De kleding van moderetailers bereikt de winkels na een lange en duistere toeleveringsketen die het moeilijk maakt om de werkelijke impact ervan te kennen, en hoewel de laatste jaren vooruitgang is geboekt bij de controle op deze praktijken, is er momenteel geen wetgeving die de minimumnormen voor het gebruik van duurzame praktijken vastlegt.

Er is momenteel geen wetgeving die de grenzen van de definitie van "duurzame merkpraktijken" duidelijk vastlegt en dit betekent dat, hoewel het over het algemeen gemakkelijk is om onderscheid te maken tussen wat een duurzame praktijk is en wat niet, het in het tijdperk van greenwashing vaak ontbreekt aan nuances die het moeilijk maken om dit onderscheid te maken.

Om vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid is het essentieel dat merken betrokken raken bij het vinden van antwoorden op de eisen van consumenten en natuurlijk van de planeet. FashionUnited heeft Mango om meer details gevraagd over zijn 'traceerbaarheidspaspoort', waarover het Spaanse bedrijf geen andere details heeft verstrekt dan die welke in dit artikel worden genoemd.

