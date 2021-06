Mannencollectie 3.1 Phillip Lim komt vanaf nu in ‘drops’

Na ruim een jaar pauze herlanceert Phillip Lim zijn mannencollectie. Daarmee slaat Lim een andere weg in dan voorheen: vanaf nu presenteert de ontwerper vier keer per jaar een compacte collectie volgens een systeem van ‘drops’, zo bevestigt Lim tegenover WWD. Dat systeem is gebaseerd op het businessmodel van sneaker- en streetwearmerken, zoals Supreme en Yeezy.

In plaats van te kiezen voor gedetailleerde ontwerpen keert Lim terug naar kernachtige, minimalistische looks voor de moderne man, zo zegt hij tegenover WWD. “Dat betekent niet dat het saai hoeft te zijn. Het is weloverwogen en doelgericht.” Lim zal steeds een nieuwe collectie introduceren aan het begin van het seizoen waarin de items gedragen zullen worden. De zomercollectie, bestaande uit twaalf items, verschijnt aankomende week.

Lim is niet de enige die in de nasleep van de pandemie zijn businessmodel omgooit. Eerder vandaag werd bekend dat Jacquemus overstapt naar een ‘in-season’-model met minder seizoensgebonden items, die direct na elke catwalkshow te koop zijn. Zowel Lim als Jacquemus zoeken daarmee meer connectie tussen de modeseizoenen en de reële seizoenen.