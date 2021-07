Mannenmodemerk No Excess voegt ‘telefoonzakje’ in broek toe in nieuwe collectie

Mannenmodemerk No Excess lanceert zijn NXS denimcollectie, dat maakt het modemerk bekend via een persbericht. De collectie bestaat uit spijkerbroeken in verschillende pasvormen en hebben allemaal een zesde verborgen zak, ontworpen om de mobiele telefoon op te bergen.

Slim, regular en tarperd, zijn de pasvormen die in de collectie zijn inbegrepen. De collectie bestaat uit tien verschillende broeken en er zijn zes nieuwe wassingen toegevoegd, zo is te lezen. Daarnaast bevat iedere broek een zesde, verborgen zak die is toegevoegd om de mobiele telefoon op te bergen. De labels, metalen biesjes en patch zijn ontworpen in een jaren zestig en zeventig-stijl. Naast de broeken bevat de collectie ook andere items, zoals spijkerjacks, truien, hoodies en een T-shirt in de NXS-denimkleuren ecru en authentiek rood.

Credit: No Excess

De collectie is via de website verkrijgbaar en de prijzen liggen tussen de 79,95 euro en de 99,95 euro. Naast de lancering van de nieuwe collectie, is No Excess een samenwerking aangegaan met Spieren voor Spieren Foundation, staat in het persbericht. Het mannenmodemerk steunt de stichting door één procent van de omzet te doneren.