Manolo Blahnik onthult samenwerking met Balenciaga

De luxe modehuizen Balenciaga en Manolo Blahnik kondigen een speciale samenwerking aan ter ere van de ‘dubbele Spaanse roots’ van beide merken en de ‘elegantie van vakmanschap’ die hen verenigt.

Luxe schoenontwerper Manolo Blahnik werkt samen met creatief directeur van Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, aan drie stijlen voor de herfst/winter 2026-collectie van het modehuis. De stijlen eren de ‘onvergankelijke geest’ van de oprichter van het huis, Cristóbal Balenciaga.

De inspiratie voor de Balenciaga x Manolo Blahnik-stijlen komt van ontwerpen uit het Manolo Blahnik-archief, geselecteerd door Piccioli en ‘samengesmolten’. De collectie omvat een muiltje met lage hak en een slingback met een hak van 105 mm of 50 mm. De schoenen hebben een décolleté-uitsnijding die de huid onthult, wat aansluit bij de creatieve benadering van Piccioli bij Balenciaga.

Samenwerking Balenciaga x Manolo Blahnik Credits: Manolo Blahnik

Alle drie de stijlen zijn vervaardigd uit zijdesatijn en verkrijgbaar in diverse kleuren, waaronder zwart en smaragdgroen, met een voering in Balenciaga-grijs. Ze zijn ook voorzien van kristallen borduurwerk op de laag uitgesneden wreef. Dit is geïnspireerd op Blahniks kenmerkende stijl om schoenen te maken die op juwelen lijken en doet denken aan de bijoux uit de jaren zestig van Cristóbal Balenciaga.

In een reactie op de samenwerking zegt Blahnik in een verklaring: “Don Cristóbal Balenciaga is voor mij de ultieme ontwerper. Ik bewonder zijn werk al zolang ik me kan herinneren. Als mediterrane jongen heb ik altijd een diepe band gevoeld met zijn Spaanse cultuur en gevoeligheid.

Samenwerking Balenciaga x Manolo Blahnik Credits: Manolo Blahnik

“De samenwerking met Balenciaga en Pierpaolo is een levenslange droom die uitkomt. Pierpaolo’s visie voor Balenciaga sluit nauw aan bij mijn eigen ideeën over hoe de moderne vrouw zich in 2026 zou moeten kleden: een visie van tijdloze elegantie, geworteld in vakmanschap en blijvende schoonheid.”

Kristina Blahnik, directrice van Blahnik, voegt toe: “Het is ongelooflijk bijzonder om Manolo’s werk in dialoog te zien treden met Balenciaga. Deze samenwerking getuigt van het kunstenaarschap van schoenmaken en de kracht van creatieve uitwisseling, waarbij erfgoed de basis wordt voor innovatie en het resultaat zowel tijdloos als ongelooflijk modern aanvoelt.”

Manolo Blahnik werkte eerder samen met Birkenstock en zangeres en onderneemster Rihanna.

Samenwerking Balenciaga x Manolo Blahnik Credits: Manolo Blahnik

Samenwerking Balenciaga x Manolo Blahnik Credits: Manolo Blahnik