Mara May…., Agent in de spotlight; Mariëlle Ehren-Verhulst van Sterre & Stijl

Het Nederlandse Modelabel Mara May opereert al een tijdje vanuit het Belgische Brussel waar de hoofdshowroom zich bevindt. De Nederlandse klanten worden geholpen vanuit Herpt waar de Nederlandse agent Mariëlle Ehren-Verhulst, van agentschap Sterre & Stijl, haar merken presenteert in haar prachtige showroom. Gelegen nabij het mooie Heusden en op 5 minuten afstand vanaf het MAC-ZNL (Mode Aankoop Centrum Zuid-Nederland) is de locatie sowieso aantrekkelijk voor retailers vanuit het zuiden maar zeker ook van het noorden daar het vaak gecombineerd wordt met afspraken in het MAC-ZNL.

Achtergrond

Na haar opleiding Textiel Management in Doorn, en een aansluitende opleiding in Duitsland, is Mariëlle in eerste instantie begonnen als vertegenwoordigster echter is ze al vrij snel daarna begonnen als onafhankelijke agent, ze kan zelf bijna niet geloven dat dit al meer dan 23 jaar geleden is, times flies when you are having fun….. zoals Mariëlle zelf zegt doet ze het nog steeds met net zo veel passie en plezier als dag 1.

Mariëlle Ehren-Verhulst, eigendom van het merk.

Collecties

Mariëlle verkoopt 3 collecties. Md’M; een kleurrijk merk van een familiebedrijf uit Madrid. Costa Mani; een Deens merk wat meer opereert in het jongere segment met veel prints en kleuren en uiteraard Mara May. Vooral met Mara May heeft ze een flinke groei weten te realiseren sinds ze daar zo’n 2 jaar geleden mee begon.

Mara May is een Nederlands label wat al zo’n 15 jaar bestaat maar zo’n 4 jaar geleden is overgenomen door Huib van Schaijik. Van oorsprong is het een Knitwear label maar Huib heeft verschillende dingen veranderd na de overname; ten eerste wordt er geen wol meer gebruikt omdat steeds meer vrouwen geen wol meer willen dragen omdat het kriebelt, lastig te reinigen is en steeds meer mensen allergisch zijn voor wol. Ten tweede heeft hij het label “verduurzaamd”; productie vindt nu alleen nog maar plaats in Europa en wordt er gebruik gemaakt van duurzame materialen zoals BCI-cotton en tenslotte heeft hij de collectie uitgebreid met geweven stylen. Vooral in de zomer collecties zie je dit terug; Mara May staat ondertussen ook bekend vanwege zijn prachtige linnen collecties in de zomer. Deze USP’s worden volgens Mariëlle erg gewaardeerd door haar klanten wat er mede voor gezorgd heeft dat ze zo snel heeft kunnen groeien met Mara May.

Modefabriek (10/11-7) en Fashion Event MAC-ZNL (17-7).

Mariëlle kan niet wachten haar klanten eindelijk weer te kunnen verwelkomen op de beurzen waar ze met haar labels Costa Mani en Mara May zal staan (Mode fabriek en Fashion Event MAC-ZNL). Vooral het contact met haar klanten maakt haar werk zo leuk, dat was natuurlijk de laatste jaren moeilijk, veel contact was via telefoon of face-time wat prima werkte maar natuurlijk toch minder persoonlijk is dan wanneer je elkaar ontmoet.

De Modefabriek is voor Mariëlle ook de kick-off van het nieuwe seizoen, samen met Huib heeft ze de laatste periode intensief gewerkt aan de nieuwe collectie die volgens haar spectaculair gaat zijn dus ze kijkt dan ook uit deze te kunnen presenteren vanaf 10 juli.

