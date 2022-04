Mara May: bekend om zijn ingetogen, stijlvolle uitstraling, maakt enorme groei.

Groei

Het duurzame modemerk Mara May is na de overname drie jaar geleden enorm gegroeid. Ondertussen is het merk verkrijgbaar in meer dan 100 winkels verspreid over de Benelux en dit zal de komende jaren alleen maar verder stijgen volgens eigenaar en creative director Hubert van Schaijik.

Naast dat ze zich onderscheiden in kwaliteit, duurzaamheid en uitstraling differentieert het merk zich ook op servicegebied. De lijntjes met de agenten zijn kort en persoonlijk, overigens ook met Hubert zelf. Volgens hem denken ze echt met de klant mee, in deze tijd is groei alleen maar mogelijk als je een partner bent van je klant in plaats van een puur zakelijke klantrelatie. Dat we zelfs in de corona periode hebben kunnen groeien geeft wel aan dat we goed bezig zijn, juist in die periode hadden klanten nog meer behoefte aan een label dat naast ze stond als een partner.

Nieuwe technologieën

Mara May is een knitwearlabel dat ruim 15 jaar bestaat en drie jaar geleden werd overgenomen door Hubert. De nieuwe eigenaar koos ervoor om duurzaam BCI katoen te gebruiken in plaats van wol. “Er zijn steeds meer vrouwen die wol niet willen of kunnen verdragen, daarom kiezen we ervoor om te werken met katoen dat aangenamer aanvoelt en minder kriebelt”. Door nieuwe technologieën en de katoen te vervaardigen met andere natuurlijke materialen als viscose, zijde en bijvoorbeeld lyocell benadert het de zachtheid van wol. De collectie is ondertussen verder uitgebreid met geweven artikelen. Uiteraard ook weer in duurzame, natuurlijke materialen zoals tencell, viscose en linnen in de ingetogen stijlvolle uitstraling waar Mara May om bekend staat.

BCI

Mara May gebruikt uitsluitend BCI cotton. BCI staat voor “Better Cotton Initiative”. Dit is een Britse non-profitorganisatie waar meer dan 2000 katoentelers bij aangeloten zijn. Katoentelers die lid zijn van BCI moeten zich conformeren aan het productieproces van BCI. Hierdoor wordt 14% minder water en 55% minder persticiden gebruikt en wordt de bodemgezondheid en biodiversiteit verbetert. De telers moeten zich houden aan de arbeidsomstandigheden zoals BCI die voorschrijft. Daar staat tegenover dat BCI deze katoentelers helpt een beter en duurzamer product te produceren en een betere prijs voor hun katoen te krijgen, waardoor het een win-winsituatie wordt.

Mara May, eigendom van het merk.

Europa productie

Na de overname besloot het merk om zich nog meer te focussen op het duurzaamheidsaspect, zo is de productie 100% verplaatst naar Europa. Naast dat ze daarmee de ecologische voetafdruk reduceren door kortere afstanden hebben ze ook betere controle op de arbeidsomstandigheden. Door hun duurzame aanpak wil het merk nog meer klanten aanspreken en stimuleren om te kiezen voor Mara May.

Het ”positieve” aspect van het drama in Bangladesh, waar in 2013 een fabriek instortte na illegale verbouwingen/uitbreidingen om nog meer arbeiders te kunnen huisvesten, is dat het steeds bekender geworden is hoe slecht de arbeidsomstandigheden op productlocaties in bijvoorbeeld Pakistan, Bangladesh, India, enzovoort zijn. Dit heeft veel consumenten hun ogen doen openen waardoor merken steeds meer druk uit de markt voelde hun arbeidsomstandigheden drastisch te verbeteren. We steunen dan ook “ The Fashion Revolution Week” (18 t/m 24 april) waarin merken transparantie geven over hun productlocaties op onder andere Instagram; #fashionrevolutionweek2022 #maramayknittedcotton.

Mara May is altijd een voorloper geweest op dit gebied maar met de huidige productlocaties in Portugal en Roemenië hebben ze nog een slag gemaakt. Hubert kijkt dan ook met veel vertrouwen naar de toekomst en kijkt er naar uit zijn klanten in juli eindelijk weer te kunnen verwelkomen op de Modefabriek.