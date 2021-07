Mara May SS22: Make it simple, but significant

Met deze beroemde quote van Don Draper in gedachten heb ik de nieuwe Spring Summer 2022 ontworpen aldus Hubert van Schaijik eigenaar en creatief directeur van Mara May. Na het succes van de Spring Summer 2021 collectie waar Mara May voor het eerst geweven katoenen en linnen stylen toevoegde aan de collectie heeft hij besloten dit te herhalen en verder uit te breiden.

Vraag vanuit de markt

Mara May is van origine een knitwear label op basis van katoen voor de vrouw die geen wol wil of kan dragen maar we kregen steeds meer vraag uit de markt voor geweven artikelen in de duurzame natuurlijke materialen die de klant van Mara May gewend is. Ons antwoord op deze vraag zag je terug in de Spring Summer 2021 collectie. Het was voor ons min of meer een “try out” die zeer goed heeft uitgepakt. Ondanks de lock downs hebben onze klanten Mara May zeer goed verkocht. Ons product in combinatie met de service die we bieden, zoals onder andere kosteloos omruilen, hebben ervoor gezorgd dat nagenoeg al onze klanten erg succesvol gewerkt hebben met Mara May.

Stijlvol, vrouwelijk in natuurlijke materialen

Make it simple but significant was altijd al toepasbaar op de knitwear collectie van Mara May en zal nu dus ook uitgebreid terug gaan komen in de Spring Summer 2022 collectie. Je zult bij ons geen drukke prints of felle kleuren zien aldus Hubert, ook dit seizoen zal wit, licht blauw en roze wederom de boventoon voeren. Naast de wat meer aansluitende modellen bestaat het grootste deel van de collectie uit wijde, los vallende en comfortabele, maar zeker vrouwelijke, modellen.

De Spring levering (januari) bestaat uit stretch katoen en viscose, de Summer levering (maart) bestaat uitzonderlijk uit 100% linnen modellen. Nagenoeg elk model in onze collectie is “simple but significant” en dus een must have voor elk vrouw die een voorkeur heeft voor natuurlijke materialen in prachtige stijlvolle en vrouwelijke modellen.

Nieuwe koers

Met deze nieuwe koers die het merk is ingeslagen is Hubert er van overtuigd dat Mara May een steeds significantere rol zal gaan spelen in het segment waarin ze opereren in zowel Nederland als in het buitenland. Hij ziet de toekomst van zijn merk dan ook zonnig tegemoet.