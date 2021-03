Mara May verbetert supply chain: Bestellen FW21 kan tot en met juni!

Door de coronacrisis worden merken en retailers geconfronteerd met een compleet nieuwe situatie. Retailers vinden het lastig om in te kopen: stel dat de winkels weer gesloten moeten worden? Dameslabel Mara May besloot de supply chain zo aan te passen dat klanten tot en met juni de FW21-collectie kunnen bestellen. Eigenaar Hubert van Schaijik: “Uiteraard worden de bestellingen gewoon in augustus geleverd.”

“Mara May is vijftien jaar geleden opgericht door mijn oom Tjalling Heldring”, vertelt Hubert van Schaijik. “Toen hij ziek werd vroeg hij of ik Mara May wilde overnemen. Dat voelde meteen goed. Mara May was een knitwear label en dat heb ik doorgezet. Maar ik heb er wel een duurzaam label van gemaakt. Veel vrouwen houden niet meer zo van wol, omdat het kriebelt of omdat ze er allergisch voor zijn. Bovendien is het moeilijk te reinigen. Daarom gebruiken we geen wol meer. Mara May wordt vervaardigd van mooie, natuurlijke en duurzame materialen als BCI-katoen en linnen.”

Eigentijds en tijdloos

Mara May is een eigentijds en tijdloos label in het luxere middensegment voor de moderne dertigplus vrouw. De kledingstukken stralen eenvoud en kwaliteit uit en doen Scandinavisch aan. Van Schaijk: “Mara May is vrouwelijk, stijlvol en flatteus, zonder te drukke prints en tierelantijnen. Het kleurenpallet is vrij clean, met vooral pasteltinten, zandtinten en witten. Mara May is modieus, maar niet trendgevoelig of seizoensgebonden. Een mooie blouse, vest of top van Mara May kun je gerust meerdere seizoenen doordragen. Ook in die zin zijn we duurzaam.”

Duurzaamheid

“Fashion is de meest vervuilende industrie ter wereld. Daar wil ik niet aan bijdragen”, zo verklaart Van Schaijik zijn keuze voor duurzaamheid. “Ik probeer zo bewust mogelijk te leven. Voor mij is het niet meer dan logisch om het ook in mijn werk door te voeren. Daarom ga ik alleen in zee met leveranciers die duurzaamheid, kwaliteit en persoonlijk contact hoog in het vaandel hebben staan. Voor Mara May werk ik samen met fijne vakmensen uit Italië en Portugal die het hart op de juiste plaats hebben en waar de arbeidsomstandigheden prima zijn.”

Vriendschappelijk

Ook met zijn retailers staat Van Schaijik op vriendschappelijke voet. Mara May wordt verkocht in grote damesmodewinkels en boetieks door het hele land, en in België, Frankrijk, Ierland en Groot-Brittannië. Van Schaijik: “Bij het ontwerpen luister ik altijd goed naar mijn klanten. Waar is behoefte aan? Wat loopt goed? Wat loopt minder? Daar hou ik dan rekening mee. Hetzelfde geldt voor de verkoop. Loopt een item niet, dan kan het altijd geruild of teruggestuurd worden. Ik trek graag samen met mijn klanten op, sommigen spreek ik zelfs wekelijks. Die persoonlijke gesprekken vind ik één van de leukste kanten aan mij werk. Ik weet precies wat er speelt en dat wordt erg gewaardeerd.”

Enorme opluchting

Van Schaijk weet hoe moeilijk retailers het in deze tijd hebben. “Ik merkte dat klanten het lastig vonden om ver vooruit te bestellen. Het is zo’n onzekere tijd. Ze vinden het doodeng. Volkomen begrijpelijk natuurlijk. Daarom ben ik onze supply chain onder de loep gaan nemen en wat bleek? Door het één en ander aan te passen - uiteraard in nauw overleg met mijn leveranciers - bleek het mogelijk om de tijd tussen bestellen en leveren flink te verkorten. Ik kan mijn klanten nu aanbieden om tot en met juni bestelingen voor FW21 te plaatsen, waarna de bestellingen gewoon in augustus worden geleverd. Dat is een enorme opluchting voor mijn klanten. Uiteraard hopen we hiermee ook nieuwe klanten blij te kunnen maken.”

We doen het samen

Wat kunnen (nieuwe) klanten van Mara May verwachten? “Mara May is een duurzaam knitwear label van uitstekende kwaliteit voor de moderne vrouw. We gebruiken geen dierlijke producten. Al onze kleding wordt gemaakt van biologische en duurzame materialen. We werken nauw samen met ‘onze’ winkeliers. We denken mee, we helpen mee en we zijn vrijwel altijd te bereiken. Als er iets geruild of nageleverd moet worden: geen probleem. Suggesties voor verbeteringen of nieuwe ontwerpen zijn altijd welkom. Graag zelfs. Ook de lijnen met onze leveranciers zijn kort; al onze producten worden gewoon hier in Europa onder uitstekende omstandigheden gemaakt. Kortom: bij Mara May doen we het echt samen, van ontwerp tot consument.”