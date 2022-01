Mara May verder in ontwikkeling wol-vrije garens

Mara May ontwikkeld zich verder in daar waar ze goed in zijn; het creëren van prachtige knitwear collecties die zich voornamelijk onderscheiden door het gebruik van hypoallergene garens.

Afgelopen periode hebben we ons voornamelijk gericht op het zoeken naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van garens die geschikt zijn voor de vrouwen die geen wol willen of kunnen dragen aldus Hubert van Schaijik eigenaar en creatief directeur van Mara May. Mara May is bekend vanwege de knitwear gebaseerd op katoen voor vrouwen die allergisch reageren op wol of liever geen wol dragen vanwege diervriendelijke motieven of vanwege het simpele feit dat wol kriebelt of moeilijk te reinigen is. Echter heeft katoen ook zijn beperkingen, het is uitermate geschikt voor de zomercollecties maar minder geschikt voor de wintercollecties. Vandaar dat we eigenlijk altijd al in onze wintercollectie blends gebruiken met andere hypoallergene materialen zoals bijvoorbeeld cashmere. We wilde graag onze knitwear collectie verder uitbreiden en zijn dan ook erg blij dat we mooie garens hebben kunnen toevoegen aan ons assortiment die nog steeds hypoallergeen zijn maar toch de volume hebben van een prachtig wollen kledingstuk.

Fall Winter 2022 collectie

Naast knitwear zul je in de nieuwe Fall Winter 2022 collectie een verdere uitbreiding gaan zien van geweven artikelen. Dit hebben we een aantal seizoenen geleden ingezet en is absoluut succesvol geweest aldus Hubert. Vooral onze Tencel artikelen zijn goed aangeslagen dus logischerwijs hebben we dat verder uitgebreid in onze nieuwe collectie. Daarnaast hebben we ons motto “Make it simple, but significant” uiteraard ook in onze nieuwe collectie niet losgelaten. Je zult bij ons geen harde kleuren of drukke prints vinden, dat is ook niet wat de klant zoekt bij ons. We zijn erg trots op dat wat we hebben neergezet; mooie materialen, prachtige kleuren, vrouwelijke maar comfortabele ontwerpen met een luxe en sobere uitstraling…. precies zoals de klant dat van ons gewend is.

Europa productie

De logistieke problemen van de afgelopen periode hebben ons min of meer gedwongen om ons nog meer te focussen op Europa. Van origine produceerde we in China maar we zijn een aantal seizoenen geleden al overgestapt naar voornamelijk Europese productie daar China niet meer paste binnen de duurzaamheidslag die we enkele jaren geleden gemaakt hebben. De komende collectie is de eerste die volledig in Europa geproduceerd is waar we erg blij mee zijn.

Kortom wij zijn er klaar voor en kijken er naar uit onze klanten weer te zien in de showroom of op de beurs in Nieuwkuijk op 23 januari die hopelijk, na het annuleren van de Modefabriek, wel door zal kunnen gaan.