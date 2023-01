Mare di Moda: De belangrijkste SS24 trends in badmode, lingerie en sportkleding

De Nederlandse trendwatcher David Shah nam deel aan Mare di Moda om zijn voorspellingen voor lente-zomer 2024 te presenteren.

Shah ontwikkelde een uitgebreide analyse van de maatschappij en de invloed daarvan op de smaak van de consument en de eisen van de markt. Zijn unieke stijl van trendvoorspellingen maken hem een pionier in de industrie. FashionUnited vat een top vijf trends voor SS24 voor u samen.

David Shah tijdens de trendpresentatie SS24 bij Mare di Moda. Beeld: Mare di Moda

Ontsnappen aan de echte wereld

Materialen worden steeds meer getoond in surrealistische vormen. Dat komt door het steeds populairder wordende digitale universum- ookwel de wonderwereld waar ontwerpers hun verbeelding de vrije loop laten. Het laat echte 3D-reliëfs, ingewikkelde plooien en plissés ontstaan door de toepassing van gedraaide dimensionale reliëfs, stapels en vullingen.

Afbeelding "Escapist", SS24 trends door David Shah. Beeld: Mare di Moda

De kleuren van het SS24-seizoen zijn kleuren die bedoeld zijn om te laten schitteren op een beeldscherm. Rood, groen en blauw worden niet met elkaar gemengd, maar worden gebruikt als monochromen waarvan het effect duidelijk naar voren komt door de toepassing van versieringen zoals glitters en ‘harige’ effecten.

Zo ontstaan er patronen met virtuele, zelfs denkbeeldige patronen die de waarneming van de kijker op de proef stelt en probeert om een emotie op te wekken. Prints en texturen geïnspireerd door de onontdekte bodem van de zee en haar flora vinden ook hun plaats in deze trend.

Wat de silhouetten betreft, zijn de vormen sensueel en sexy, maar zijn ze tegelijkertijd ook sterk beïnvloed door de ‘skins’ die worden gebruikt als virtuele outfits in videogames. Dat is af te leiden aan de transparante materialen en een geniale, sculpturale techniek die bijna tegen artistiek aan zit.

Het belang om iets voor de planeet te doen

De maatschappelijke zorgen om het milieu komt tot uiting in de toenemende vraag van consumenten naar duurzame keuzes. Consumenten willen blijven consumeren zonder dat het milieu er de dupe van wordt.

Beeld "Transcendent", SS24 trends door David Shah. Beeld: Mare di Moda

Deze vraag werd een trend. Het ‘natuurlijke’ palet bestaat uit rustige, organische tinten zoals aarde, klei, acru, bruintinten, zand, steen en gedempte en zachte neutrale kleuren die een contrast vormen met zwart en indigo. Dat contrast suggereert naar een bovennatuurlijke, buitenaards afkomst.

Wat stoffen betreft, wordt het woord ‘duurzaam’ steeds weer herhaald in de zoektocht naar goed gerecyclede materialen. Hierdoor spelen de meest essentiële textielproducten de hoofdrol in deze trend. Neem bijvoorbeeld pure, effen exemplaren, of de ruwe en korrelige reliëfs die tot stand komen door organisch textiel en biotechnologische producten te nemen zoals ze zijn en te proberen hun schoonheid te vinden in reparatie en hergebruik.

Casual overdag

Een andere, minder doordachte manier om klimaatverandering aan te pakken, is via milieu-activisme. Consumenten weten dat de kleding die zij in hun dagelijks leven dragen, een middel is om mee te communiceren.

"Wishful" beeld, SS24 trends door David Shah. Beeld: Mare di Moda

Dit vurige palet vindt zijn inspiratiebron in de warme en energieke tinten van zon en zee die worden gebruikt in ontwerpen die geen onderscheid maken tussen bodywear, badmode en vrijetijdskleding. Stoffen zijn meestal licht en naadloos, om de kleding praktisch te houden. Maar door zachte, fluwelen details te combineren met een elastische, sportieve badstof wordt er een sexy uiterlijk geboren.

De vormen zijn geïnspireerd op sport- en streetwear, wat in combinatie met de toepassing van technologie vorm weet te geven aan nuttige voorwerpen, zoals klimtouwen, gespen, riemen…

De waarde van vakmanschap

In lijn met de trend om waarde te hechten aan de natuur, is er steeds meer aandacht voor de erkenning van de rol van vakmanschap. Vakmanschap wordt soms ook omschreven als een manier om kleding een nieuw leven te geven, waarbij het het unieke wordt omarmd.

"Makeshift" beeld, SS24 trends door David Shah. Beeld: Mare di Moda

De meest kenmerkende kleur is ecru. Het typeert hergebruikt materiaal, maar ook de natuurlijke tint die door het gebruik en het wassen zachter en witter wordt. De opdrukken zijn in de meeste gevallen vervangen door handgemaakte schilderingen.

Wat de stoffen betreft wordt hier meer rekening gehouden met de impact op het milieu, dan met de kwaliteit van de stof. De items die van deze stoffen worden gemaakt, worden vaak gemaakt met technieken zoals haken, breien of macramé. Het zorgt voor een sexy, leuke en zelfs feestelijke look.

Sexy, feministisch en krachtig

Trends zijn niet vies van een beetje feminisme, sexyness of een romantische look, maar ook niet van van zelfliefde, schoonheid en gezondheid dat nauw verbonden is met body positivity.

"Sisterhood" beeld, SS24 trends door David Shah. Beeld: Mare di Moda

Dit wordt gepresenteerd in een super romantisch, emotioneel en gevoelig palet vol suikerachtige, kunstmatig ogende pasteltinten, maar ook met zwart en parelmoertinten.

Qua stoffen domineren zijde en tafzijde, maar ook fluweel of weelderig kant. Want weelde is de sleutel tot een dramatisch effect.

Lingerie wordt niet langer enkel gelinkt aan intimiteit, maar is te zien in de vorm van prachtige, kanten corsetten met zacht uitgesneden bh’s. Het maakt ze soepel en comfortabel wat tegenwoordig een van de grootste vragen is als het aankomt om lingerie.