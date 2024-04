Margriet Meijer gaat toch verder met tassenbedrijf Monsak: ‘Ik had afstand nodig’

Tassenbedrijf Monsak gaat toch niet over in nieuwe handen. Oprichter Margriet Meijer gaat verder met het bedrijf, zo meldt ze aan FashionUnited. “Ik dacht dat ik het Monsak hoofdstuk kon afsluiten, maar het tegendeel bleek waar.”

In september 2023 vertelt Meijer FashionUnited dat ze klaar is om Monsak te verkopen. De eigen tassenlijn is al in 2021 stopgezet en het bedrijf richt zich al op maatwerk. Hierdoor krijgt Meijer tijd om zich op coaching te richten, iets waar ze in september 2023 besluit volledig voor te gaan en zet ze haar tassenbedrijf te koop. Nu neemt ze uiteindelijk toch geen afscheid van Monsak.

“Ik kon dit pas zien toen ik afstand had genomen, juist door met de wereld te delen dat ik Monsak wilde verkopen. Dit bracht zoveel in beweging, behalve dat het tot een koop kwam,” zo vertelt ze. “Ik keek met andere ogen naar wat ik had opgebouwd, in die afgelopen 12 jaar. Ik las de verkoopbrochure door en voor mijn neus lag mijn levenswerk. Ik realiseerde me ook dat een merk opbouwen, naamsbekendheid krijgen, een herkenbare stijl en tone of voice ontwikkelen… zoveel tijd, liefde en energie kost.”

Uiteindelijk zorgde alle vragen die bovenkwamen ervoor dat ze zich realiseerde dat je ook als ondernemer een ‘7 year itch’ hebt, de behoefte om na zeven jaar te veranderen. “Soms voel je het niet meer, dat had ik ook - in mindere mate - in 2018. Nu kwam het weer terug en ik zag het patroon. Deze ontdekking heeft me laten inzien wat ik te doen heb: makers en ontwerpers door ditzelfde proces begeleiden. Waar jeukt het? Wat mag je laten gaan? Wie ben je geworden, in de tussentijd, en hoort je klant daar nog wel bij? Zie het als een reset, het herontdekken van je identiteit, als mens, maker én ondernemer.”

Meijer geeft aan dat ‘alles met een reden gebeurt’. “Ik moest mijn bedrijf bijna verkopen om mezelf te kunnen ontwikkelen als coach én de liefde voor Monsak terug te krijgen. Om beide te combineren focus ik me - voorlopig - alleen nog om de workshops samen met een fris nieuw team die ook passie voelen voor het zelf maken en de ambacht doorgeven.”