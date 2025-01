Maria Grazia Chiuri's afscheid? Dior's Haute Couture collectie onthult retro-futuristische looks

De Italiaanse ontwerpster Maria Grazia Chiuri presenteert maandag, op de eerste dag van de Paris Haute Couture Week, wat volgens insiders mogelijk haar laatste collectie voor Dior is.

Modellen met Mohawk-geïnspireerde kapsels, versierd met veren die in hun vlechten zijn geweven, lopen over de catwalk in retro gedrapeerde rokken of korte crinolines, gecombineerd met kant, veren of lange franjes. Rokken met kant en capes die op bloemblaadjes lijken, zijn ook te zien, naast trapezejurken en jassen geïnspireerd op het iconische silhouet dat Yves Saint Laurent in 1958 voor Dior ontwierp.

De Lente/Zomer 2025 collectie is geïnspireerd door "de creativiteit van afgelopen eeuwen" en is bedoeld om "de orde van de tijd te verstoren," aldus de shownotities.

Christian Dior Lente/Zomer 2025, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De show, gehouden in de tuinen van het Musée Rodin, wordt bijgewoond door een publiek vol sterren, waaronder voormalig model en zangeres Carla Bruni-Sarkozy, de Amerikaanse actrices Pamela Anderson en Anya Taylor-Joy, en de Franse actrice Camille Cottin.

Er gaan al maanden geruchten dat de Britse ontwerper Jonathan Anderson Loewe zou kunnen verlaten om de leiding bij Dior over te nemen, aangezien beide merken eigendom zijn van het Franse modehuis LVMH. De speculatie wordt versterkt door de afwezigheid van Anderson bij recente Fashion Weeks in Milaan, Parijs en Londen.

LVMH maakt dinsdag zijn jaarresultaten bekend, cijfers die de industrie en analisten grondig bestuderen om te zien hoe een wereldwijde vertraging in de luxesector het bedrijf heeft beïnvloed.

Hoewel de omzet van Dior onder Chiuri bijna verviervoudigd is – van 2,7 miljard euro in 2018 tot meer dan negen miljard euro in 2023 – beweren sommige critici dat het beroemde Franse modehuis het risico loopt te verstoffen en rijp is voor vernieuwing.

De Haute Couture Week begint maandag met Schiaparelli's traditionele show, getiteld "Icarus", die ook door het verleden is geïnspireerd. Gekorseette modellen met gestructureerde halslijnen en brede heupen, waaronder Kendall Jenner, paraderen onder de vergulde plafonds van het Petit Palais.

Schiaparelli Lente/Zomer 2025, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Tijdens de Haute Couture Week presenteren 28 modehuizen de komende vier dagen hun collecties, waaronder Chanel, Armani, Jean Paul Gaultier en Valentino. Valentino toont zijn eerste Haute Couture-collectie onder leiding van Alessandro Michele, creatief directeur sinds begin 2024.