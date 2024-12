Maakt de ontwerpafdeling van Loewe zich op voor een creatieve verandering aan de top?

De speculaties rond de Britse ontwerper Jonathan Anderson en zijn mogelijke vertrek als creatief directeur van het luxe modehuis Loewe worden steeds heviger. Deze geruchten, die in december 2024 de ronde deden, hebben onlangs nieuwe brandstof gekregen. Er wordt opnieuw gespeculeerd over een creatief duo dat momenteel voor een ander bekend modemerk werkt. Dit duo wordt gezien als potentiële opvolgers aan de top van de Loewe-ontwerpafdeling.

Anderson heeft sinds zijn aantreden in 2013 het Spaanse merk nieuw leven ingeblazen. Zijn visionaire werk wordt wereldwijd erkend, vanaf zijn eerste collectie voor Loewe die hij in september 2014 presenteerde tijdens de Paris Fashion Week.

Nieuwe uitdagingen voor Anderson?

Ondanks zijn successen lijkt Anderson open te staan ​​voor nieuwe uitdagingen. Speculaties dat hij Loewe en de LVMH-groep zou verlaten om zich volledig aan zijn merk JW Anderson te wijden, zijn ontkend, maar blijven bestaan. Interessant is het gerucht dat Anderson zijn samenwerking met LVMH zou kunnen beëindigen en in plaats daarvan zou gaan samenwerken met Fast Retailing, het moederbedrijf van Uniqlo - een merk waarvoor hij al een aparte collectie ontwerpt.

Tegelijkertijd gaan er geruchten dat Anderson binnen het LVMH-imperium naar Dior zou kunnen verhuizen, ter vervanging van Maria Grazia Chiuri als hoofd van de damescollecties of Kim Jones als creatief directeur van de herencollecties. Het blijft onduidelijk of een dergelijke stap het resultaat zou zijn van een strategische beslissing van LVMH om Dior de creatieve visie van Anderson te geven, of dat de ontwerper zelf op zoek is naar nieuwe uitdagingen. De komende verlenging van het contract van Anderson, dat in 2025 afloopt, zal waarschijnlijk een beslissende rol spelen.

Loewe ontbreekt op de kalender van de Paris Men's Fashion Week 2025

Een andere indicatie van mogelijke veranderingen is de afwezigheid van Loewe op de kalender van de Paris Men's Fashion Week in januari 2025 - een ongebruikelijke stap die niet zal worden gecompenseerd door deelname aan de fashion weeks in Milaan of Londen. Anderson's eigen merk, JW Anderson, ontbreekt ook op de voorlopige London Fashion Week-kalender. Deze ontwikkelingen voeden de speculatie over een naderend keerpunt in Andersons carrière.

Mocht er daadwerkelijk een breuk komen tussen Anderson en LVMH, dan zou het bedrijf het verlies van een van zijn meest invloedrijke creatieven tegenover zijn aandeelhouders moeten rechtvaardigen – in een tijd waarin de verkoopcijfers van LVMH dalen.

Lucie en Luke Meier als potentiële opvolgers bij Loewe

Een ander gerucht dat de industrie in beweging brengt, is de mogelijke benoeming van Lucie en Luke Meier als nieuwe creatieve directeuren van Loewe. Het echtpaar, dat sinds 2017 verantwoordelijk is voor de creatieve leiding van Jil Sander, wordt volgens berichten in Italiaanse en Franse modepublicaties beschouwd als potentiële opvolgers van Anderson.

Deze veranderingen zouden vanaf mei 2025 officieel kunnen worden - na de presentatie van de Dior Cruise 2026-collectie in Rome op 27 mei. Dit evenement zou kunnen worden beschouwd als een afscheidsoptreden voor Maria Grazia Chiuri. Of deze veranderingen werkelijkheid worden, valt nog te bezien. Eén ding is zeker: de modewereld blijft in beweging en de komende maanden kunnen baanbrekend zijn voor zowel Loewe als Anderson.

Jonathan Anderson na de Loewe SS25-show Credits: ©Launchmetrics/spotlight