Jonathan Anderson wint voor de tweede keer op rij Designer of the Year Award

De Brits-Ierse modeontwerper Jonathan Anderson, oprichter van JW Anderson, heeft voor de tweede keer op rij de Designer of the Year Award gewonnen tijdens de jaarlijkse Fashion Awards in Londen, georganiseerd door de British Fashion Council (BFC). Hiermee versloeg hij grote namen zoals John Galliano, Miuccia Prada, Rick Owens, Chemena Kamali en Pieter Mulier. In zijn toespraak deelde Anderson met het publiek dat mode hem elke ochtend motiveert om op te staan. "Deze baan is niet altijd makkelijk, maar ik hou van mode. Het is iets waarvoor ik elke ochtend mijn bed uitkom," zei hij.

De Designer of the Year Award "erkent een ontwerper wiens innovatieve collecties een aanzienlijke impact hebben gehad op de mode-industrie en het wereldwijde modebeeld hebben gedefinieerd." Anderson werd bekroond voor zijn werk bij zowel zijn eigen label JW Anderson als bij het razendpopulaire merk Loewe, dat deel uitmaakt van LVMH.

Het van oorsprong Spaanse merk Loewe is onder de creatieve leiding van Anderson flink in populariteit gestegen, zo stelden de analisten van modeonderzoekmachine Lyst eerder dit jaar. De organisatie noemt verschillende culturele momenten als redenen voor de groei van Loewe onder leiding van Anderson, waaronder de lancering van een nieuwe Paula's Ibiza-collectie, gepresenteerd tijdens zijn SS25-show voor herenkleding in Parijs, een Pride-capsulecollectie en samenwerkingen met bekende acteurs Zendaya, Ayo Edebiri en Jonathan Bailey, die dit jaar rode loper looks van Loewe droegen, ontworpen door Anderson.

Naast de Designer of the Year Award in handen van Anderson werden er ook andere prijzen uitgereikt, waaronder de Outstanding Achievement Award voor Tom Ford, de Trailblazer Award voor Remo Ruffini van Moncler, en de British Menswear Designer Award voor Grace Wales Bonner.