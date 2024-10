Neemt Jonathan Anderson het creatieve roer over bij Dior?

Jonathan Anderson zou de volgende creatief directeur van het Franse modehuis Dior kunnen worden.

De Noord-Ierse ontwerper heeft net zijn tienjarig jubileum bij Loewe gevierd. Nu kan hij mogelijk het creatieve roer overnemen bij modehuis Dior, dat ook deel uitmaakt van de Franse luxegroep LVMH. Volgens bronnen uit de industrie is de benoeming in aantocht, meldt het Parijse modeplatform Miss Tweed. Eerder werd echter al gespeculeerd of hij bij Gucci aan de slag zou kunnen.

Anderson creëert een eigentijdse interpretatie van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hij mixt elementen van vrouwen- en mannenmode om individuele silhouetten te creëren die uit de norm breken. Sommige accessoires van zijn eigen merk JW Anderson, zoals de kikkerklompen in samenwerking met het schoenenmerk Wellipets of de duiventas, behoren tot de “it”-stukken van zijn fans en waren ook vaak te zien in de streetstyle looks tijdens fashion weeks.

Anderson creëert een eigentijdse interpretatie van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hij mixt elementen van vrouwen- en mannenmode om individuele silhouetten te creëren die uit de norm breken. Sommige accessoires van zijn eigen merk JW Anderson, zoals de kikkerklompen in samenwerking met het schoenenmerk Wellipets of de duiventas, behoren tot de “it”-stukken van zijn fans en waren ook vaak te zien in de streetstyle looks tijdens fashion weeks.

De ontwerper richtte zijn eigen merk op in 2007 en maakte een jaar later voor het eerst deel uit van het programma van de London Fashion Week. In 2013 nam hij de creatieve leiding over bij LVMH modehuis Loewe. In 2014 werd hij tijdens de British Fashion Awards uitgeroepen tot “Menswear Designer of the Year” en een jaar later tot “Menswear and Womenswear Designer of the Year”. Vorig jaar ontving hij ook de prijs “International Designer of the Year” van de Council of Fashion Designers of America. In april werd hij door Time magazine opgenomen in de 'Time100' lijst, waarmee hij een van de 100 meest invloedrijke mensen van het jaar werd.

Bij Dior zou hij de Italiaanse Maria Grazia Chiuri opvolgen, die in juli 2016 bij het modehuis aan de slag ging als eerste vrouw aan het creatieve roer van Dior. Of dit gaat gebeuren is nog maar de vraag.