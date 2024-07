Loewe verslaat Miu Miu als populairste merk in de Lyst Index

Loewe is het populairste merk in Q2 van 2024, zo blijkt uit de Lyst Index, de ranglijst van populaire modemerken die wordt samengesteld door modezoekmachine Lyst.

Het van oorsprong Spaanse merk is twee punten gestegen in populariteit en haalt daarmee de merken Miu Miu en Prada (die beiden met een punt zijn gedaald) in.

Onder de creatieve leiding van Jonathan Anderson heeft Loewe “zijn codes van creativiteit, vakmanschap en cultuuropbouw aangescherpt.” Dit resulteert in een stijging in de lijst van populaire merken op het zoekplatform naar nummer één.

De culturele relevantie van Loewe

De organisatie noemt een aantal culturele momenten als redenen voor de groei van Loewe in populariteit onder leiding van Anderson : “Dit kwartaal was Loewe sponsor van het Met Gala, lanceerde een nieuwe Paula's Ibiza-collectie, presenteerde zijn SS25-show voor herenkleding in Parijs, bracht een Pride-capsulecollectie uit en kleedde bekende acteurs Zendaya, Ayo Edebiri en Jonathan Bailey.” En niet te vergeten de Challengers-film, met looks ontworpen door Anderson.

Zendaya draagt Loewe /Challengers Rome Photocall Credits: Courtesy/Warner Bros Pictures

Daarnaast won Loewe vorige maand de Grand Prix bij de eerste Luxury & Lifestyle Lions op het Cannes Lions International Festival of Creativity. Simon Cook, CEO van Lions, zei: "Loewe is een prachtig voorbeeld van een toekomstgericht, bewust luxemerk dat vakmanschap uit het verleden in de moderne tijd laat zien."

Kortom, de vraag naar producten van Loewe is groot. Vooral de 'Basket' handtas met kalfsleren details van Loewe (vanaf 500 euro) en het 'Anagram' tanktop (vanaf 350 euro) zorgden volgens Lyst voor een toename van 29 procent in zoekopdrachten in de afgelopen drie maanden. Lyst voorspelt dat het merk alleen maar verder zal groeien.