Lyst Index Q1 2024: ‘Miu Miu obsessie' groeit bij mannelijke modeliefhebbers

Volgens fashion technologiebedrijf Lyst is Miu Miu, het 'zusje' van Prada, het populairste merk van Q1 2024. Zoekopdrachten naar Miu Miu onder mannelijke personen is door de samenwerking met Amerikaans sportmerk New Balance flink gestegen in het eerste kwartaal. Het merk is zo populair dat Lyst spreekt van een ‘Miu Miu obsessie.’ Zoekmachine Lyst brengt traditiegetrouw de meest gezochte modemerken en -producten van het afgelopen kwartaal in kaart.

De lijst kent een aantal stijgende merken op het gebied van zoekopdrachten. Zo zijn zoekopdrachten naar Dries van Noten na de aankondiging van zijn vertrek als creatief directeur bij zijn gelijknamige modehuis in Q1 met 31 procent gestegen. Na de aankondiging dat Alessandro Michele als creatief directeur bij Valentino, steeg het aantal zoekopdrachten naar het merk met 84 procent op Lyst.

The Row (plek zestien), dat een ‘no photo’-regel had tijdens de herfst/winter 2024 show in Parijs, is met twee punten gestegen. Louis Vuitton is ook met twee punten gestegen en behaalt plek veertien. Balenciaga stijgt met vier punten in staat op plek acht. Saint Laurent (plek vijf), Valentino (plek negen), Skims (plek dertien) en grote winnaar Miu Miu zijn allemaal met een punt gestegen. Door deze stijging staat het laatstgenoemde merk, net zoals eind vorig jaar, met stip op nummer één.

Het aantal zoekopdrachten naar Miu Miu onder mannen is met 88 procent gestegen in het eerste kwartaal dit jaar, meldt Lyst. De sneaker van Miu Miu x New Balance, het populairste product van dit kwartaal, was online binnen een paar uur uitverkocht. Andere populaire producten zijn de zilverkleurige oorbellen van Khaite (nummer twee) en de zwembroek van Miu Miu (nummer drie).

De ‘verliezers’ in populariteit van het eerste kwartaal van 2024 volgens de Lyst Index zijn Diesel (daling van 4 punten), Burberry (daling van drie punten) en Jaquemus (daling van twee punten). Ook dalen merken als Prada, Moncler, Jacquemus en Jw Anderson elk met één punt.

Jaarlijks gebruiken volgens Lyst meer dan 200 miljoen mensen het platform om items van merken en winkels te bekijken, ontdekken en kopen. De lijst komt tot stand door het gedrag van Lyst shoppers, inclusief zoekopdrachten op en buiten het platform, productweergaven en verkopen te analyseren. Lyst verzamelt ook data over social media-aandacht, -activiteit en -betrokkenheid wereldwijd van internetgebruikers.