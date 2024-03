Alessandro Michele nieuwe creatief directeur van Valentino

De modewereld krijgt niet lang de tijd om te speculeren. Een week nadat Pierpaolo Piccioli bekendmaakte Valentino te verlaten, staat er alweer een nieuwe creatief directeur in de startblokken. Het is Alessandro Michele die deze rol gaat vervullen, zo meldt Valentino in een persbericht. Michele, die eerder zeven jaar op de stoel zat als creatief directeur bij Gucci, treedt op 2 april officieel in dienst.

Veertien maanden na de exit bij Gucci, wordt nu duidelijk dat Michele zijn eerste Valentino-collectie zal tonen tijdens de Parijse modeweek in september, aldus het Italiaanse modehuis. “Het is een ongelooflijke eer”, schrijft Michele. “Ik voel de immense vreugde en de enorme verantwoordelijkheid om me aan te sluiten bij het ‘Maison de Couture’ dat het woord ‘schoonheid’ heeft gegraveerd in een collectief verhaal van kenmerkende elegantie, verfijning en extreme gratie.”

Michele stapt een modehuis binnen waar oude bekenden van hem werken. Zo werkte hij jaren samen met Jacopo Venturini, Valentino’s Chief Executive Officer, bij luxe merk Gucci. Venturini was destijds Gucci’s vicevoorzitter merchandising en wereldwijde markten, terwijl Michele het creatieve roer in handen had.

“Ik ben erg blij en enthousiast om weer met Michele samen te werken”, schrijft Venturini. “Ik ben er zeker van dat de herinterpretatie van de couture codes van het modehuis en het erfgoed gecreëerd door Valentino Garavani, gecombineerd met Michele’s buitengewone visie, ons momenten van grote emotie zal brengen en zich zal vertalen in onweerstaanbaar begeerlijke objecten.”

Pierpaolo Piccioli maakt plaats voor Alessandro Michele bij Valentino

Pierpaolo Piccioli zat sinds 2008 op de stoel als (mede)creatief directeur van Valentino. Hij werd in 1999, samen met Maria Grazia Chiuri, door Valentino Garavani geselecteerd om het accessoires segment van Valentino een boost te geven. Negen jaar later, in 2008, kwam het duo aan Valentino’s creatieve roer te staan.

Chiuri en Piccioli werkten negen jaar lang hand-in-hand als creatief directeuren voor Valentino. In 2016 scheidden hun wegen toen Chiuri overstapte naar Dior. Sindsdien nam Piccioli het creatieve roer in eigen handen. Valentino kreeg een meer diverse en inclusieve benadering. Piccioli beschouwde het Italiaanse modehuis als ‘zijn eigen modehuis’. Het is nu aan Michele om het Valentino-erfgoed voort te zetten.