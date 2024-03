Creatief directeur Pierpaolo Piccioli vertrekt bij Valentino

De modewereld krijgt er deze week nog een verrassing bij: Pierpaolo Piccioli, al sinds 2008 (mede)creatief directeur van Valentino, legt zijn taken neer, zo meldt Valentino in een persbericht. De benoeming van een nieuw creatief hoofd zou snel moeten volgen.

“Niet alle verhalen hebben een begin of een einde, sommige leven een soort eeuwig leven dat zo helder schijnt dat het geen schaduwen produceert”, schrijft Piccioli. “Ik zit al 25 jaar in dit bedrijf, en 25 jaar lang heb ik bestaan en geleefd met de mensen die de weefsels hebben geweven van dit prachtige verhaal dat van mij en van ons is. Alles bestond en bestaat dankzij de mensen die ik heb ontmoet, met wie ik heb gewerkt, met wie ik dromen heb gedeeld en schoonheid heb gecreëerd, met wie ik iets heb opgebouwd dat van iedereen is en dat onveranderlijk en tastbaar blijft. Deze erfenis van liefde, dromen, schoonheid en menselijkheid draag ik met me mee, vandaag en voor altijd.”

Hij gaat verder: “Dit is de schoonheid die we hebben gecreëerd: leven, hoop, kansen en dankbaarheid, en mijn mensen, mijn hart, en de liefde die je alle mogelijkheden van de wereld geeft, vooral die je je alleen niet zou kunnen voorstellen. Dank aan Mr. Valentino en Giancarlo Giammetti die me gezegend hebben met hun vertrouwen, dank aan iedereen die dit op een of andere manier mogelijk heeft gemaakt, het was een voorrecht en een eer om mijn reis en mijn dromen met jullie te delen.”

Jacopo Venturini, Chief Executive Officer van Valentino S.p.A, is Piccioli dankbaar voor zijn rol als creatief directeur, zijn visie, toewijding en creativiteit die hij bracht naar ‘Maison Valentino’. Rachid Mohamed Rachid, voorzitter van Valentino S.p.A., benadrukt dat hij een ‘onuitwisbare indruk’ heeft achtergelaten.

End of an era: Pierpaolo Piccioli verlaat Valentino

Piccioli werkt ruim 25 jaar voor het bedrijf. In 1999 werd hij, samen met Maria Grazia Chiuri, door Valentino Garavani geselecteerd om het accessoires segment van Valentino een boost te geven. Negen jaar later, in 2008, kwam het duo aan Valentino’s creatieve roer te staan.

Chiuri en Piccioli werkten negen jaar lang hand-in-hand als creatief directeuren voor Valentino. In 2016 scheidden hun wegen toen Chiuri overstapte naar Dior. Sindsdien heeft Piccioli het creatieve roer in eigen handen. Valentino kreeg een meer diverse en inclusieve benadering. Piccioli beschouwt het Italiaanse modehuis als ‘zijn eigen huis’ en liet zijn waardering voor de coupeuses van het modehuis diverse keren blijken.