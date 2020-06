Marieke Meulendijks: ‘Dit is de kans om dingen echt anders aan te pakken’

FashionUnited stelt wekelijks op vrijdag virtuele vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig? Deze week is Marieke Meulendijks, eigenaar en artistiek directeur van dames- en kindermodelabel Les Coyotes de Paris, aan het woord.

Hoe ziet je werk er momenteel uit?

Wij werken nu in kleine shifts in de studio. Thuis kan ik veel minder doen, vanwege het materiaal wat ik nodig heb en de drukte van ons gezin.

Waar houd je je nu mee bezig en waarom?

Er is nu meer tijd om dieper na te denken in plaats van fysiek te handelen. Ik zoek continu naar de juiste oplossingen en dat betekent elke dag weer bijsturen. Niet stilstaan en in beweging blijven is key. Dit is de kans om op de reset knop te drukken en de dingen echt anders aan te pakken.

Wat is je blik op de nabije toekomst?

Ik zie kansen in onze eigen online website en het wereldwijd virtueel verkopen van onze collecties.

Mijn ambities blijven staan, wel al wat bijgeschaafd natuurlijk. Ik probeer meer diepgang en persoonlijkheid te creëren, want het moet echt anders. Als een dolle elke dag maar gaan, kan gewoon niet meer. ‘Moeder Natuur’ roept ons en dat kunnen we niet langer negeren. Mijn streven is om kleinere collecties te maken met nog meer liefde, aandacht en ambacht. En ook in andere levermoment te denken in plaats van te werken met de onlogische seizoens-aanduidingen. Ook zou het mooi zijn als de wereld elkaar in de toekomst niet meer helemaal gek maakt met kortingen. Minder ieder voor zich.

Dit was voorlopig de laatste aflevering van de Q&A-reeks.

Bron: Spice PR, beeld: via Spice PR