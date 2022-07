Marine Serre lanceert digitale mode met Skinvaders

Marine Serre is een samenwerking aangegaan met Skinvaders, het platform voor in-game branded skins en digitale kleding, om zijn 'Hard Drive'-collectie te digitaliseren voor de metaverse.

Skinvaders, gelanceerd door digitaal modebedrijf PlatformE, zal de collectie van Marine Serre aanbieden in de virtuele wereld van Zepeto, die modebewuste gamers de kans geeft om hun avatars aan te passen en te verbeteren. De kledingstukken van Marine Serre kosten tussen 5 en 14 Zems, de munteenheid van de virtuele wereld.

Alexis Arragon, chief executive van Skinvaders, zegt in een verklaring: "Gamers investeren de laatste jaren steeds meer in het aanpassen van hun avatar, vooral met designer- en luxeproducten, wat een enorme kans biedt voor in-game merkpresentatie. Het was een spannend project om samen te werken met het team van Marine Serre om hun collecties digitaal tot leven te brengen. Het is een commercieel interessante propositie nu meer dan twee op de drie gamers die geïnteresseerd zijn in branded skins."

Uit onderzoek van Statista blijkt dat in 2021 Amerikaanse gamers 44 procent meer in-game skins, emotes en andere aanpassingen hebben gekocht. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor modemerken om een nieuw publiek en merkliefhebbers te bereiken in de groeiende video gaming community waarvan de omzetwaarde wordt geschat op de 2,81 miljard dollar.

Dit artikel is vertaald uit het Engels en eerder verschenen op FashionUnited.com.