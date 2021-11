Marktplaats Designer-Vintage gestopt

Het doek is gevallen voor tweedehands marktplaats Designer-Vintage. Op de website is te lezen dat het platform is gestopt.

“Dit betekent dat je niet langer designer items kunt kopen en verkopen op ons platform. We willen je bedanken voor al je steun en liefde voor Designer-Vintage de afgelopen jaren,” aldus het bericht. Mensen met een account met nog actieve advertenties of credits, krijgen later deze week een persoonlijk bericht.

Designer-Vintage behoorde tot recent tot Hearst Netherlands. Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat de Nederlandse tak van de uitgeverij ging reorganiseren. Op dat moment werd al aangegeven dat Hearst het voornemen had de activiteiten voor Designer-Vintage te beëindigen. Wel werd er gesproken over mogelijke gesprekken over een overname.