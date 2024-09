Martan opent Amsterdam Fashion Week met duurzame show: ‘We kunnen nog zes generaties kleden met wat al bestaat’

Het Amsterdamse modemerk Martan laat twintig jaar na de eerste editie van Amsterdam Fashion Week (AFW) zien dat de huidige mode-industrie in een uitdagende tijd verkeert met een modeshow genaamd ‘Tempest Tides’ (‘stormachtige getijden’ in het Nederlands). Bergen textielafval hopen zich op, het weer wordt extremer, maar de reis om als modemerk je niet bij de pakken neer te zitten zal als een perfecte storm zijn.

Martan zet de toon voor de Amsterdamse modeweek. Het merk laat opnieuw zien dat het mogelijk is om een volledige high-end ready-to-wear collectie te maken zonder nieuwe stoffen te gebruiken. FashionUnited bezoekt de show en spreekt na afloop met ontwerper Douwe de Boer buiten het Conscious Hotel Westerpark over de show en uitbreidingsplannen.

Martan trapt Amsterdam Fashion Week af

De lente/zomer 2025-collectie van Martan bestaat uit artikelen die men van het merk gewend is: asymmetrische tops, jassen met touwen, populaire Martan-petjes en veel kleur. Het kleurenpalet is geïnspireerd door de natuur: van groene tinten tot diep oranje, saliegroen, hartrood en roestbruin.

Martan toont SS25 collectie buiten het Conscious Hotel Westerpark Credits: FashionUnited / met dank aan Susan Zijp

Opvallend is dat de collectie enkele nieuwe artikelen bevat, zoals grote reistassen en petjes van innovatief materiaal. “Voor deze collectie hebben we ons laten inspireren door zeilen en stormachtig weer. Het decor is gemaakt van zeil, en dat materiaal hebben we ook verwerkt in onze accessoires. We breiden voortdurend ons materialenportfolio uit en dit seizoen hebben we spinnakers toegevoegd.”

Martan ontwerper Douwe de Boer: 'Het decor is gemaakt van zeil, en dat materiaal hebben we ook verwerkt in onze accessoires' Credits: FashionUnited / met dank aan Susan Zijp

Met de show vraagt Martan aandacht voor het feit dat er luxe ready-to-wear collecties gemaakt kunnen worden van textiel dat anders zou worden weggegooid. “27 miljoen kilogram bedlinnen en tafelkleden van hoge kwaliteit wordt per jaar weggegooid in Europa alleen,” zo lezen de shownotes op de stoelen van de gasten van de Martan-show. Onnodig, vindt De Boer.

De gehele collectie is gemaakt van oud materiaal. “Waarom nieuw materiaal produceren als we nog zes generaties kunnen kleden met wat al bestaat? Duurzaamheid is niet langer een keuze, maar een noodzaak. Dit is de kern van ons bedrijf en ik geloof dat elk modemerk die richting op moet gaan.”

Martan opent Amsterdam Fashion Week met duurzame show ‘Tempest Tides’ Credits: FashionUnited / met dank aan Susan Zijp

Is Nederland te klein voor Martan?

Martan groeit en is klaar voor internationale expansie, zo vertelt De Boer na de show aan FashionUnited. Het merk is te koop aan het Zeeburgerpad 51 in Amsterdam waar het een eigen showroom heeft en bij retailers in Nederland die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, zoals Margreeth Olsthoorn in Rotterdam en X-Bank in Amsterdam.

Recent haalde Martan zeven nieuwe groepen investeerders binnen die in de groeiplannen van het merk geloven. Tijdens de afgelopen Copenhagen Fashion Week maakte Martan een debuut op het schema met een pop-upevenement. Kortom: Buiten de grenzen van Nederland is waar het merk wil zijn.

Hoe het merk precies zijn koers wil varen, wil de ontwerper nog niet kwijt. “We richten ons op internationale expansie. Kopenhagen was onze eerste stap in die richting en het was een succes. We hebben daar een goede indruk achtergelaten en veel waardevolle contacten opgedaan. We hopen dat deze positieve ontwikkeling doorzet.”

Martan is een Amsterdams modemerk gespecialiseerd in circulaire mode. Het merk maakt mode die volledig upcycled is uit luxe hotellinnen. Naast De Boer zijn Diek Pothoven en Eugénie Mulier mede-oprichters van Martan.

Douwe de Boer en Diek Pothoven voor een elektrische Hyundai-auto omringd door de modellen van de show Credits: FashionUnited / met dank aan Susan Zijp

Amsterdam Fashion Week vindt plaats van dinsdag 3 september tot en met vrijdag 6 september in en rondom Amsterdam. FashionUnited is ter plaatse om verslag te doen van alle hoogtepunten en trends.