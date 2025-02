MARTAN's succesvolle sharefunding campagne bereikt laatste fase

Circulair modelabel MARTAN kondigt aan dat de laatste drie weken van hun succesvolle sharefunding campagne zijn ingegaan. Door het overweldigende succes is de investeringsronde uitgebreid, maar zal voornamelijk worden ingevuld door professionele investeerders. Voor particuliere investeerders die al vanaf €250,- kunnen instappen, sluit de mogelijkheid op 9 maart.

De afgelopen maanden heeft MARTAN indrukwekkende mijlpalen bereikt. Het merk organiseerde een showroom tijdens Paris Fashion Week, tekende hun eerste internationale winkel met nog vier in onderhandeling, en zag hun online verkoop met 42% stijgen. Daarnaast kreeg het merk erkenning van toonaangevende industry publicaties, waaronder 1 Granary.

"De respons op onze sharefunding campagne heeft al onze verwachtingen overtroffen," zegt Eugénie Mulier, co-founder en commercial director. "We hebben niet alleen kapitaal opgehaald, maar ook een sterke gemeenschap van toegewijde ambassadeurs opgebouwd die nu worden uitgenodigd voor exclusieve events en andere voordelen genieten."

Credits: MARTAN

Steun vanuit de industrie

Het vertrouwen in MARTAN's visie wordt onderstreept door de indrukwekkende lijst van investeerders. Eerder stapten al prominente namen in zoals Thijs Verheul, founder van United Wardrobe (nu Vinted), en Constance Scholten, partner bij Slingshot Ventures. Recent hebben zich daar nieuwe toonaangevende investeerders bij aangesloten, waaronder Anne-Christine Polet (fashion tech entrepreneur en voormalig sr. VP bij PVH), Christiaan Brommersma (ex-financieel directeur bij Mr. Marvis) en Steven Witteveen (sr. partner bij WAIR.ai en co-founder van FashionUnited eBusiness).

"De combinatie van ons circulaire bedrijfsmodel, de snelle internationale groei en de sterke backing van industrie-experts maakt dit een unieke investeringskans," aldus Douwe de Boer, co-founder. "We nodigen iedereen uit om in deze laatste weken nog deel te worden van ons bedrijf en mee te bouwen aan de toekomst van duurzame mode."

SS25 Credits: MARTAN

Van hotellinnen naar high-end fashion

MARTAN blijft zich onderscheiden door hun innovatieve aanpak in het transformeren van afgekeurd hotellinnen naar high-end fashion, wat resulteert in 82% minder CO₂-uitstoot en 98% minder waterverbruik vergeleken met traditionele productie. Met de opgehaalde investeringen zal het merk zich richten op internationale expansie, waaronder wholesale, Europese pop-ups en shows, en een flagship store in Amsterdam.

Geïnteresseerde investeerders kunnen nog tot 9 maart via het Eyevestor platform aandelen in de vorm van Eyecons kopen vanaf €250,-. Voor meer informatie over de investeringsmogelijkheden, bezoek Eyevestor.