Mason’s Tailored And Hyperstretch Denim

Het is DENIM tijd. Het is tijd om het meest iconische kledingstuk van allemaal te dragen. Een jeans kan het slimste en eenvoudigste antwoord zijn op drukke dagen, vooral als hij getailleerd is en tegelijk goed zit.

Mason's presenteert een getailleerde 5 pocket: Harris style is een speciale denim die een presterende geheugen-elastaanvezel combineert met een getailleerde pasvorm en details. Het elastaan met geheugen houdt de pasvorm van het kledingstuk intact en garandeert een uitzonderlijk comfort. De sartoriale details maken dit kledingstuk kostbaar en geraffineerd.

Harris denim, eigendom van het merk.

Elke Harris-stijl heeft een verschillende en op elkaar afgestemde gedessineerde zijden zakdoek, gedessineerde salpa en gedessineerde binnenpijp. Het is ook voorzien van geëmailleerde knopen en klinknagels en met de M van Mason's klinknagel op de achterzak. Bovendien zijn de wassingen milieuvriendelijk en zacht, zodat het geraffineerde en sartoriale aspect wordt benadrukt.

Voor AW22 biedt Mason's ook een grote en presterende Denim: Harris style in denim hyperstretch. Deze denim is de gloednieuwe 5 pockets van Mason's en combineert een superstretch denimvezel, een supercomfortabele zachte touch en ongelooflijke sartoriale details.

Deze hyperstretch 5 pocket is zo rekbaar dat hij perfect past bij alle lichaamstypes, bij uw lichaam past en uw bewegingen volgt. Mason's Techno denim hyperstretch verliest zijn vorm niet en garandeert maximale flexibiliteit en topcomfort en -gevoel.

Daarom kan het elke dag, 24 uur lang, bij elke gelegenheid gebruikt worden dankzij de grote elasticiteit en het comfort van de denim.

Je kunt het dragen met een blazer om naar kantoor te gaan, je kunt het combineren met een t-shirt om thuis te chillen, je kunt het dragen met een paar sneakers voor een wandeling of je kunt het dragen voor een speciale avond uit.

Last but not least is deze Mason's hyperstretch 5 pocket een eco-vriendelijke broek omdat hij geproduceerd is met een meer natuurlijke wassing die veel minder water verbruikt en het milieu respecteert.

Mason's sartorial en Mason's hyperstretch zijn de ultieme denimtrend die in geen enkele garderobe mag ontbreken.

