Massimo Dutti neemt afscheid van kindercollectie

Modemerk Massimo Dutti schrapt de kindercollectie, zo meldt een woordvoerder tegen FashionNetwork.com. Moederbedrijf Inditex verlegt de focus van kindermode naar zustermerk Zara. De lente/zomer 2020 Massimo Dutti Kids collectie zal de laatste zijn.

De winkels van Massimo Dutti die de kindercollectie nu hebben hangen zullen meer ruimte krijgen voor de mannen- en damescollecties, aldus de woordvoerder tegen FashionNetwork.com. Ongeveer twintig werknemers van Massimo Dutti zijn betrokken bij de kindercollectie van het merk. Deze medewerkers krijgen de keuze om bij een ander onderdeel van de Inditex Group te gaan werken.

De kindercollecties van Massimo Dutti waren tot vorig jaar alleen in de flagshipwinkels van het merk en via de webshop te koop. Begin 2019 opende het merk een shop&collectie locatie in Palma de Mallarco. Het ging hier om een pilot project waarbij in de bestaande winkel voor volwassenen een kleine collectie kindermode met een maat per ontwerp te zien is. Het bekijken en kopen van artikelen gebeurt via een intelligente spiegel. Wanneer een keuze voor een of meerdere items is gemaakt, worden de producten thuisbezorgd of in de winkel geleverd.