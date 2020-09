Mastoor biedt alternatief binnen de bestaande modewereld

Mastoor betekent beschermd. We beschermen onszelf als mensen tegen de elementen door ons te bedekken. We beschermen de wereld om ons heen door ons bescheiden op te stellen en respect te hebben voor mens en natuur.

De centrale positie van de mens als onderdeel van de natuur is een groot thema in de collecties van Mastoor. De eerste collectie genaamd “Desert Caravan” is geïnspireerd op de natuurlijke elementen van de Sahara. Elke kleur in de collectie vertelt een eigen verhaal en symboliseert de schoonheid van eenvoud.

Mastoor is ontstaan vanuit een behoefte van een van de oprichters die als Islamitische man in de westerse wereld een beperking ervoer in het huidige aanbod van mannenkleding.

Samen met zijn echtgenote is hij op het idee gekomen om de Islamitische man in de westerse wereld een alternatief te bieden om representatief en stijlvol voor de dag te komen met inachtneming van islamitische richtlijnen voor kleding en omgang met de mens en natuur. Mastoor is voor iedereen die comfort, stijl en respect voor de wereld hoog in het vaandel heeft staan, ongeacht etniciteit of religie.

Daar waar het aanbod in de Modest Fashion industrie zich voornamelijk richt op vrouwen, streeft het Amsterdamse merk Mastoor ernaar de markt ook open te breken voor mannen. En de animo is er; het merk wordt al in de eerste maand wereldwijd opgepakt met online bestellingen uit uiteenlopende landen als Verenigde Staten, Australië, Frankrijk, Canada, Nederland, Engeland en anderen.

Het merk streeft ernaar van waarde te zijn voor iedereen die moreel karakter en eigen stijl belangrijk vindt in plaats van het blindelings volgen van trends. Islam is de leidraad waarmee het kledingmerk bij elkaar is gestikt. De oprichters, Umm Uways en Abu Shaheem, vinden het belangrijk dat het niet alleen qua pasvorm voldoet aan de richtlijnen (o.a. ruimzittend, broekspijpen boven de enkels, bescheiden kleuren) maar dat de kleding wordt gemaakt onder eerlijke arbeidsomstandigheden. Ook duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn cruciale aandachtspunten in lijn met de islamitische waarden van respect en zorg voor mens en omgeving waarin zij zich verder streven te ontwikkelen de komende jaren, alsmede het bewustzijn hierin te vergroten bij hun klanten. Mastoor hoopt een gemeenschap te gaan vormen met hun klanten, want wat je belangrijk vindt dat bescherm je samen.