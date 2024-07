Matchende stropdas bij overhemd: De mannenmodetrend voor SS25

Wie zijn overhemd voor SS25 extra in de kijker wil zetten, combineert het met de bijpassende stropdas. Het gaat hierbij niet alleen om op elkaar afgestemde kleuren en prints of het spelen met contrasten, maar om het identieke materiaal voor zowel het overhemd als de stropdas. Van Florence tot Parijs en Berlijn waren er op de menswear shows genoeg voorbeelden zien.

FashionUnited laat je de mooiste duo's uit de SS25-collecties zien.

Ton sur ton

SS25 (v.l.n.r.): Hermès, Joeone en Bed J.W. Ford Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

De makkelijkste manier om deze trend in te zetten, en dus ook voor de consument om te kopiëren, is door te kiezen voor ton-sur-ton. Het Chinese merk Joeone showde een krachtig bruin voor beide items en combineerde dit met felgele shorts, terwijl het Japanse label Bed J.W. Ford koos voor pastelkleuren zoals mintgroen. Dat deze variant ook werkt met een ton-sur-ton sjaal, bewees het Franse modehuis Hermès, dat een nonchalant geknoopte sjaal over een casual overhemd stylede.

Subtiele prints

SS25 (v.l.n.r.): Amiri, Paul Smith en Fendi Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Merken als Amiri en Paul Smith gingen een stapje verder en gebruikten subtiele prints zoals stippen en textuurrijke stoffen om hun looks te laten opvallen. Fendi gaf deze aanpak een eigen draai. Het Italiaanse modehuis showde een overhemd met een zwart-transparant ruitpatroon en draaide het patroon voor de stropdas diagonaal. Een detail dat ook terugkwam in de kraag van het overhemd.

Echte eyecatchers

SS25 (v.l.n.r.): Bianca Saunders, Marine Serre en Paul Smith Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Maar wie deze stropdassentrend echt de spijker op zijn kop wil slaan, kiest voor een opvallende, meestal grote en kleurrijke print die zowel op het overhemd als de stropdas terugkomt. Het in Londen gevestigde label Bianca Saunders showde een grote print op een oversized overhemd, waarbij de stropdas als een tweede laag over de print heen lag en het motief zo voortzette. Bij Paul Smith waren het eerder verschillende kleine motieven die op zowel het overhemd als de stropdas terugkwamen. Het maakte dus niet uit of de stropdas niet helemaal recht zat en wat losser werd gedragen. Marine Serre, die met haar menswear collectie te gast was op de mannenmodebeurs Pitti Uomo voor SS25, werkt veel met vintage stoffen en zo ook in dit geval. De Franse ontwerpster verwerkte onder andere werkkleding van verschillende bedrijven in haar stukken, die daardoor een uniek patroon kregen. Dit gold ook voor de combinatie van stropdas en overhemd, waardoor er weer een harmonieus totaalbeeld ontstaat.

Full look

SS25 (v.l.n.r.): Bed J.W. Ford, Fendi, Marine Serre en Haderlump Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

De full looks in één print waren bijna een beetje een gemiste kans, omdat het accessoire daardoor in het totaalbeeld wegviel. Merken als Bed J.W. Ford, Fendi, Marine Serre en het Berlijnse label Haderlump showden elk één stof die van top tot teen werd doorgevoerd. Serres halvemaan was meerdere keren te zien op een bruine leren outfit, Fendi showde licht afwijkende ruitpatronen en Haderlump en Bed J.W. presenteerden ingetogen, monochrome looks.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.