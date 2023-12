Matthieu Pinet (SIL en IFL): "Ik presenteer lingerie graag als een modeproduct."

Er wordt gezegd dat lingerie het toneel is van onze intimiteit. Van 20 tot 22 januari aanstaande zal het dus moeilijk zijn om de charme te weerstaan van de Salon International de la Lingerie (SIL) en Interfilière Paris (IFL), die een echt podium van sensualiteit en schoonheid zullen bieden voor ons grootste plezier! Op het programma: lingerie, swimwear, loungewear, activewear, maar ook wellness, uitzonderlijke materialen en innovaties. De gelegenheid om het meest complete aanbod van dit moment van merken en boetieks te presenteren, in synergie met andere modieuze evenementen van WSN Développement (Who's Next, Impact, Bijorhca, Traffic en Neonyt Paris) die plaatsvinden in Parc des Expositions Porte de Versailles in Parijs. We spraken met Matthieu Pinet, directeur van SIL en IFL, over de details van deze nieuwe editie voor de 60e verjaardag.

Credits: Salon International de la Lingerie

De Salon International de la Lingerie en Interfilière Paris, eigendom van Eurovet, worden sinds januari 2023 georganiseerd door WSN Développement. Ruim anderhalve maand voor het evenement zijn ze al volgeboekt voor het gedeelte materialen. Ondanks een gecompliceerde en onzekere mondiale context, vertoont het internationale evenement een echte dynamiek van deelnemers en blijft het zich ontwikkelen op veelbelovende vooruitzichten voor de toekomst.

Credits: Salon International de la Lingerie

Doelstelling overschreden

"In januari 2024 staan de exposantenaantallen van Interfilière Paris in het groen: we hebben onze doelstelling met 30 procent overtroffen ten opzichte van januari 2023", legt Matthieu Pinet uit. En om de capaciteit te vergroten, zullen de twee beurzen hal 3 bezetten, terwijl Who's Next deze keer in de hallen 4, 5 en 6 zal staan: "We zullen deze editie direct naast de Who's Next hal staan, om een echte ontmoetingsplaats te creëren. Bezoekers zullen kunnen snuffelen tussen sieraden, accessoires, prêt-à-porter en lingerie. Met zoveel aanbod direct naast de deur belooft het evenement 's werelds grootste fashion concept store te worden.

Credits: Interfilière Paris

Een 60e verjaardag vol herinneringen en schoonheid

In het kader van het zestigjarig jubileum van de Salon, naast de drie shows per dag - een absolute must voor de meeste bezoekers die de creaties in levenden lijve willen zien - plannen de organisatoren een retrospectieve modeshow op zaterdag 20 januari, met iconische modellen van grote lingeriemerken sinds 1964, de oprichtingsdatum van het evenement.

"Wat interessant is aan mode, en lingerie in het bijzonder, is dat de evolutie van producten en stijlen de evolutie van de maatschappij volgt. De maatschappij evolueert snel en dat zien we ook in de sector."

De shows worden georganiseerd door ATO Agency, terwijl Studio Costa Molinos verantwoordelijk zal zijn voor de scenografie van de salon. "De retrospectieve avond zit vol verrassingen. Op de rest van de beurs zullen we proberen lingerie naar de toekomst te projecteren, vooral met innovatie," zegt hij.

Credits: Chantelle

"Onder de 250 exposanten op de Salon International de la Lingerie, zoals Louisa Bracq, Aubade Paris, Saeta Paris, Huit, Scandale Eco Lingerie, Lascana, Chantelle, Passionata, Leonia, Wacoal, Freya, Elomi, Simone Pérèle of Empreinte, zal Interfilière meer dan 170 exposanten verwelkomen. En sommige merken die vertrokken waren tijdens Covid komen terug." Een indicatie dat lingerie nog vele mooie jaren voor zich heeft.

Credits: Camée Léone

Een nieuwe wellnesszone voor meer harmonie tussen lichaam en geest

"We praten over lingerie, maar zodra ik het management van de show overnam, wilde ik het assortiment verbreden. Afgelopen zomer zijn we begonnen met Curve. Wellness is een heel interessant ontwikkelingsgebied voor lingerie", legt de directeur uit.

Deze keer zullen een vijftiental wellnessmerken op de beurs aanwezig zijn, om een echt speciale zone te creëren en merken en boetieks antwoorden te geven op hun vragen, in symbiose met de wereld van lingerie. "Ons doel is om het de boetieks zo gemakkelijk mogelijk te maken en hen een waaier aan mogelijkheden te bieden.

Credits: Le Chat

In het interview sprak Matthieu Pinet ook van een "ongelooflijke groei" in de loungewear sector in de post-covid periode. "Er zijn merken die zich specialiseren in het ene of het andere type product, en sommige ontwikkelen beide. De grote groepen bieden bijvoorbeeld lingerie, swimwear, loungewear en wellnessproducten aan.

"En ondanks de twee grote historische families, lingerie en loungewear, ontvangen we bijna 30 swimwearmerken. Dit vertegenwoordigt 10 procent van ons totale aanbod, lingerie 55 procent, loungewear 25 procent en de overige 20 procent omvat activewear, wellness, accessoires en schoenen.

Als er een zone was om kopers te verleiden, dan zou het Exposed zijn, bedacht door Matthieu Pinet in 2017 toen hij toetrad tot het Salon International de la Lingerie. "Exposed draait om jonge merken, maar niet alleen dat. Er zijn een aantal heel mooie merken die een duizelingwekkend succes hebben gehad, en ook een aantal grote groepen die zich herpositioneren en een nieuwe lijn komen presenteren, zoals Chantelle X in de zomereditie bijvoorbeeld. Dit zijn wat wij beschouwen als de spannende onderwerpen van het moment!

Zoals al enkele edities het geval is, zal er ook een Ulule-ruimte zijn - het crowdfundingplatform dat fungeert als lanceerplatform voor nieuwe start-ups - met een reeks toegewijde projecten.

Credits: Interfilière Paris

Interfilière Paris lanceert een nieuw "Know-How" Forum

"Interfilière is erg dynamisch. Het aanbod is met 30 procent gestegen ten opzichte van januari 2023", legt Matthieu Pinet uit. "We zijn uiterst selectief geweest en hebben gekozen voor een wereldwijd aanbod, niet alleen Frans of Europees. Kwaliteit evolueert in landen zoals China. Dus we observeren wat er gebeurt. We willen graag verder gaan, sneller en sterker, maar we moeten accepteren dat deze transformatie tijd zal kosten, dat de omschakeling geleidelijk zal plaatsvinden, omdat niet iedereen op een volledig ethische manier kan consumeren of verkopen. Er is een marktrealiteit en wij zijn er om die te weerspiegelen en oplossingen te bieden".

Credits: Jos Berry's forum

WSN Développement zet op Interfilière Paris de expertise van fabrikanten in de schijnwerpers die bijvoorbeeld eeuwenoude machines gebruiken. Naast het inspirerende forum over markttrends van Jos Berry, lanceert Interfilière een tweede forum "Savoir-Faire", bedacht door Pascal Gautrand, mode- en textielexpert bij Made in Town en initiatiefnemer van het Collectif Tricolor. Hij neemt een dansgezelschap mee naar het forum om meerdere keren per dag nieuwe emoties in de show te brengen.

Credits: Interfilière Paris

Het "Savoir - Faire" forum zal een drieledig aanbod hebben dat zowel ethisch als innovatief is: Natural Elegance presenteert ecologisch verantwoorde materialen; Weaving Heritage toont weven en jacquard; en The Art of Stretch toont technisch textiel. De merken zijn geselecteerd door de Fédération du Lin, de officiële partner van het forum.

Credits: Interfilière Paris

"Deze twee fora weerspiegelen de sfeer waarin we ons bevinden. Beide werken samen."

De details, het collectief, het entertainment en de emoties zullen centraal staan tijdens de januari-evenementen van WSN om de beurservaring zo aangenaam en soepel mogelijk te maken. De vorig jaar gelanceerde tafelservice wordt in deze nieuwe editie voortgezet en een tentoonstelling van afgewerkte producten zal het bezoek opluisteren.

Credits: Salon International de la Lingerie

Bij WSN is alles mogelijk

"Met WSN Développement is er een echt begrip van de markt, een enorme dynamiek en bijna oneindige groeiperspectieven. Dit alles onder leiding van Frédéric Maus, algemeen directeur van WSN Développement en voorzitter en CEO van Eurovet. De oprichting van deze grote entiteit breekt de barrières tussen de sectoren en verenigt ze", legt Matthieu Pinet uit.