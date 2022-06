Mayerline brengt sprankelende collab uit met Marylène Madou

Mayerline zet in op vrouwelijk talent: Marylène Madou for Mayerline

Het Belgische modehuis Mayerline Brussels kiest voor haar nieuwe fashion collab opnieuw voor een hoogwaardige samenwerking met een vrouwelijke Belgische designer. Daarmee zet Mayerline in op ingrediënten die het merk belangrijk vindt: Belgisch craftmanship & vrouwelijk talent, dat garant staat voor kwalitatief en duurzaam design.

Deze collab heeft alles in zich om de lente te veroveren: stijlvol en kleurrijk, met prachtige handgetekende prints - gegoten in een perfecte pasvorm, voor sprankelende vrouwen die met flair en ongedwongenheid de lente in stappen. De collectie is verkrijgbaar in geselecteerde Mayerline-winkels en op www.mayerline.be.

Wie is Marylène Madou?

Na een opleiding in textiel startte de Limburgse Marylène Madou (28) vijf jaar geleden haar eigen, gelijknamige modelabel. Haar doel? Kleur brengen in een grijs landschap, door uitzonderlijke tinten en prints te creëren. Inspiratie daarvoor vindt ze op de meest uiteenlopende plaatsen. Niet in het minst in de natuur, maar evengoed op het internet en in oude encyclopedieën.

Madou: “Het is vaak een specifiek beeld dat mijn aandacht trekt. Een dier, een vaas, een vorm of een ​ kleurencombinatie in een schilderij. Ik heb een fascinatie voor historisch textiel en unieke objecten, zoals opgezette vogels en designobjecten. Die combineer ik dan met elementen die mij na aan het hart liggen, zoals familietuinen of mijn hond. Prints geven me de mogelijkheid om mijn eigen wereld te creëren en die dan ook te dragen.”

Met al die inspiratie gaat ze aan het tekenen en schilderen. Madou heeft intussen een unieke werkwijze ontwikkeld die klassiek handwerk combineert met digitale technieken. Daarvoor werkt ze samen met Europese printers. De inkt die ze gebruikt is milieuvriendelijk. Die mix tussen authentieke technieken en het digitale printen, maken het een echte 'Marylène Madou' print.

De collab met Mayerline

Marylène is geen vreemde voor Mayerline. Als kunstenares en printontwerpster kwam ze door haar hoogwaardige werk al eerder op de radar. Zo ontwikkelde ze de voorbije jaren al vaker unieke prints voor het merk. Uit die vruchtbare, wederzijdse samenwerking ontstond het idee om een echte capsulecollectie te ontwikkelen. Mayerline staat garant voor het kledingontwerp. De vlotte, draagbare, maar stijlvolle snits komen tot leven door de opvallende, artistieke prints van Marylène Madou.

Inspiratie vond ze in verhalen van kunstenaars die naar het zuiden van Frankrijk trokken om er in de natuur te gaan schilderen. Samen met het designteam van Mayerline zocht ze naar de juiste interpretatie, waarbij het belangrijk was dat de prints op de mooiste manier overkwamen op de kledingstukken. Marylène’s favoriete stuk? De witte jurk met oranje bloemen- en flamingoprint, die je kan losknopen en dragen als kimonojas.

Mayerline: "Zo’n collab is altijd weer een unieke ontdekking van wederzijds vakmanschap en creativiteit. Het werkt ontzettend inspirerend om met een paar nieuwe ogen naar onze collectie te kijken en daarmee een beetje verder buiten de lijntjes van het merk te kleuren. We geloven heel erg in het samengaan van vrouwelijke sterktes.”