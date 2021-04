Mayerline en Améline: Belgische zomercollecties voor echte vrouwen

Elke collectie van het Belgische Mayerline is een ode aan de vrouw in al haar verscheidenheid. Het modehuis maakt mode voor echte vrouwen. De Mayerline zomercollectie is tijdloos maar eigentijds: elegante en vlotte silhouetten met uitstekend draagcomfort en een buitengewone pasvorm.

Zo brengt Mayerline dit seizoen comfortabele looks met ruimere snits en organische vormen. Zonnige jurken in vrolijke kleuren met poppy prints en broderie anglaise stelen de show. Soepel vallend viscose, Europees linnen, popeline en luchtig tetrakatoen zorgen ervoor dat de Mayerline vrouw er ook tijdens een hittegolf even fris en stralend blijft uitzien.

Améline koos dan weer voor zijdeachtige shift jurken, kaftans en kimono’s met exotische designs en subtiele Japanse prints, afgewisseld met hippie chic looks onder de vorm van extra wijde broeken met hoge zijsplitjes, die gedragen worden met een geknoopte top of een seventies ajourcardigan met trompetmouwen. Speelse, romantische outfits om een zomer lang in te flaneren.

Meer weten over dit stijlvolle modehuis? Lees meer op de merkpagina: fashionunited.com/companies/mayerline