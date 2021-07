Mayerline en Améline kiezen voor kleur als therapie in SS22

Goethe en Kandinsky wisten het al: elke kleur heeft een eigen betekenis. Mayerline en Améline gebruikten dit idee om een boost van optimisme en positivisme te geven met

een expressieve, energieke collectie. Grasgroen en oranje stimuleren de creativiteit; lila en kauwgumballenroze geven je een etherische, dromerige look. Camel en regatta-blauw verbinden je met de aarde en haar oceanen. Wit en zwart zorgen voor balans.

Al deze stimulerende kleuren komen samen in sprekende prints in bi-of multicolour. In de collectie vind je paisley en tropische bloemen maar er zijn ook abstracte motieven in evenwichtige patronen. De stoffen zijn luchtig en gestructureerd. Katoen, linnen en viscose zijn alomtegenwoordig. Seersucker maakt een comeback en we zien ook volledige silhouetten in breigoed. De collecties van Mayerline en Améline worden ontworpen vanuit het centrale idee dat comfort samengaat met stijl. Je goed voelen en er tegelijkertijd stralend uitzien, het kan. Het resultaat is een ultravrouwelijke collectie vol zomerse jurken voor feestelijke momenten en elegante silhouetten. De topstukkenzijn een geborduurde jurk, een muntkleurig pak en een witte linnen blazer voor een tijdloos, casual chic gevoel.

Meer weten over dit stijlvolle modehuis? Lees meer over Mayerline op de merkpagina: fashionunited.com/companies/mayerline