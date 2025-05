Nieuwe luxe: Hoe onafhankelijk merk Maz een collectie voor Adidas produceerde

Het Colombiaanse merk Maz, opgericht in 2013 door ontwerpster Manuela Álvarez, heeft zich bewezen als een toonaangevende naam in de Latijns-Amerikaanse mode. Wat begon als kleermakerij, evolueerde naar een creatief avontuur met nadruk op traditionele ambachtelijke technieken. Maz vernieuwde de regionale mode en versterkte Colombiaanse gemeenschappen. Nu staat het merk bekend om moderne luxe, is het internationaal actief en lanceerde het in maart 2025 een vakmanschap-georiënteerde samenwerking met Adidas.

Over Manuela Álvarez (Maz)

Na haar vierjarige studie aan designschool Istituto Marangoni in Milaan bedacht Álvarez het idee om haar eigen merk te beginnen. Na een periode bij het Colombiaanse textielbedrijf Lafayette, concentreerde ze zich op haar persoonlijke project. “Ik was altijd al nieuwsgierig naar wat het betekent om Latijns-Amerikaans, Colombiaans te zijn. In die tijd was er die grote opleving van de ‘Tropical Chic’, die tropische uitbundigheid die uitgaat van de kusten van Colombia”, herinnert Álvarez zich in gesprek met FashionUnited.

“Mijn familie en ik komen echter uit Bogota (de hoofdstad van Colombia, red.), waar het koud is en je zwart draagt, meerdere lagen over elkaar. Ik begreep niet zo goed hoe mode anders kon worden gezien. Ik geloof nog steeds geloof dat er veel ruimte is voor Latijns-Amerikaanse mode die niet uit de tropen komt”, vertelt Álvarez. Zo startte de ontwerpster haar eigen merk, dat gebaseerd is op kleermakerij, de verkenning van anatomische architectuur en Japanse kleding, “maar bovenal was ik erg nieuwsgierig naar het verkennen van ambachtelijke textieltechnieken.

Beeld van de collectie ‘La Alquimista II’ door M. Beeld: Manuela Álvarez Maz

De weg van het ambacht

Twee jaar later won Álvarez de ontwerpwedstrijd ‘Maestros Ancestrales’. “Verschillende ontwerpers mochten samenwerken met lokale gemeenschappen in een van de mooiste, maar ook zwaar getroffen regio’s van Colombia: Chocó,” vertelt Álvarez. “Een gebied dat niet alleen bekendstaat om zijn natuur, maar ook om zijn geschiedenis van geweld en langdurige politieke en sociale verwaarlozing.”

De ontwerpster vertelt dat dit een keerpunt in haar carrière is geweest. Daar vond zo'n grote verandering plaats, dat ze zelfs haar bedrijfsmodel compleet omgooide. “Ik besloot over te stappen op een model dat echt duurzaam, ethisch bewust en cultureel effectief is. Dat was tien jaar geleden. We begonnen meteen met de samenwerking met gemeenschappen, en vandaag de dag wordt 90 procent van onze textiel- en kledingontwikkeling bewerkt of volledig vervaardigd door inheemse gemeenschappen, zowel traditioneel als ambachtelijk.”

“We zijn meer dan alleen een merk, we zijn een textielstudio, want 90 procent van de textiele basis waarmee we werken wordt door onszelf door onze ambachtsteams met de hand gemaakt. Het was een prachtige weg, die ons vandaag de dag heeft geholpen aan zeer belangrijke cijfers voor een onafhankelijk merk”, legt ze uit.

Handwerkskunst. Beeld: Adidas x Maz

Nieuwe duurzame luxe: Max combineert traditioneel ambacht met eigentijdse mode

In tien jaar heeft Álvarez met haar merk de levens van meer dan 850 families in zeven regio's van Colombia beïnvloed; 90 procent daarvan wordt geleid door alleenstaande vrouwen, die met meer dan 15 ambachtelijke technieken werken. “We hebben twee zeer belangrijke dingen voortgebracht: het duurzame werk in de loop van de tijd met de kunstenaars waarmee we zijn begonnen, en een structuur die we het holistische, duurzame 360-gradenmodel van Manuela Álvarez noemen. Het is een proces en een leidraad voor nieuwe generaties, nieuwe ontwerpers of zelfs voor reeds gevestigde bedrijven. Het is een routekaart, hoe wij na zoveel jaar werken in de gemeenschap van mening zijn dat er ethisch, aantoonbaar, duurzaam, eerlijk en respectvol gewerkt moet worden”, aldus Álvarez.

Het merk werkt met twee collecties en enkele capsulecollecties per jaar. “We richten ons op de seizoenen, we zijn nog steeds een bedrijf en moeten ons bewegen waar andere bedrijven zich bewegen, dat zijn de markten, dat zijn de seizoenen herfst/winter en lente/zomer”, zegt Álvarez.

Maz heeft een flagshipstore in Bogotá en distribueert haar producten ook in multimarkenzaken in andere steden in Colombia, waaronder Cartagena, Cali en Medellín. Internationaal is het aanwezig in Italië, Mexico en de Verenigde Staten, daarnaast is er een webshop die wereldwijd levert.

“Het was ingewikkeld om de mensen in het buitenland het werk, de context en de kern van het merk over te brengen, want het vertegenwoordigt de nieuwe duurzame luxe. Vaak begrijpen ze de kosten niet, omdat deze natuurlijk hoog zijn, omdat er zoveel ambacht en handwerk bij komt kijken. Het was vaak moeilijk om voet aan de grond te krijgen op de internationale markt, maar we hebben zeer goede klanten gevonden, die het concept een beetje begrepen en die geleidelijk aan ook hun mentaliteit hebben geopend voor een andere modeconsumptie”, aldus Álvarez.

Collectie ‘La Alquimiste II’. Beeld: Manuela Álvarez Maz

VN erkent Maz als voorbeeld van duurzame mode

In 2024 was Álvarez de eerste Latijns-Amerikaanse en Colombiaanse ontwerpster die werd uitgenodigd om in het VN-hoofdkwartier in New York te spreken over haar duurzame processen. “Ik wilde laten zien dat er Latijns-Amerikaanse mode is die met een ander, aantoonbaar en cultureel bewust bedrijfsmodel kan werken. Dit heeft ons naar projecten als Adidas by Maz geleid, die invloed hebben op het huidige modesysteem,” vertelt Álvarez. “Het model werkt omdat het expansief is en de structuur sterk genoeg is om herhaald te worden in andere creatieve industrieën,” voegt ze eraan toe.

Manuela Álvarez, oprichtster van Maz. Beeld: Manuela Álvarez Maz

Ambachtelijk netwerken: De duurzame aanpak van Maz in Colombia

Het bedrijf heeft zijn duurzaamheidsstructuur gecombineerd met een textiele en ambachtelijke kwaliteit, met een uiterst universele, eigentijdse en relevante visie, die ook wordt vermengd met een zeer tijdloze esthetiek.

In de loop van het afgelopen decennium heeft Maz zich gespecialiseerd in verschillende gebieden. Tot de belangrijkste behoren ‘ambachtelijk netwerken’ met trainingen, het opstellen van een register van de beschikbare kunstenaars en een prijssysteem in overeenstemming met de betrokken gemeenschappen.

Wanneer Maz voor het eerst samenwerkt met een gemeenschap van kunstenaars, begint het merk altijd met een belofte voor duurzaam werk. “We doen iets dat we ‘ambachtelijk netwerken’ noemen, een van onze vijf pijlers binnen het duurzame, holistische model van Maz. We richten een ambachtelijk of creatief laboratorium in, waar we kunstenaars trainen in nieuwe technieken en hen een creatiestructuur leren,” zegt Álvarez.

Maz heeft ook een register van alle kunstenaars die via de website toegankelijk is. Dit bevat informatie en contactgegevens van de kunstenaars die voor Maz werken. “We hebben een database om te laten zien dat we hun kwaliteit hebben gecontroleerd. Dit maakt het makkelijker voor mensen om deze ambachtslieden te vinden,” legt Álvarez uit.

Om het ambachtelijke werk te beprijzen, overlegt Álvarez met de ambachtsleidster van de regio. Het prijsbedrag wordt vastgesteld voor de deelnemers aan het project, met de mogelijkheid om dit te verhogen tot 20 procent.

Maz en Adidas lanceren ‘Raíz de Fénix’, collectie geïnspireerd door Colombiaanse vrouwen

‘Raíz de Fénix’ (wortel van de feniks in het Nederlands, red.) is de naam van de samenwerking die Maz begin dit jaar met Adidas Originals heeft ontwikkeld. Het is een collectie die oproept tot transformatie, tot overwinning en tot veerkracht, geïnspireerd door de Colombiaanse vrouw en de mythe van de feniks. De collectie verbindt de urban stijl van het Duitse sportmerk met traditionele Colombiaanse en inheemse ambachtelijke technieken.

Collectie ‘Raíz de Fénix’. Beeld: Adidas x Maz

“Toen ze me belden, waren er meerdere ontwerpers in de race voor de opdracht, maar uiteindelijk kozen ze Maz. Ze waardeerden onze universele verfijning en de eigentijdse toepassing van traditionele technieken. Ook vonden ze ons eerlijke thema aantrekkelijk en dat we alles goed gestructureerd hadden. Dit project bevestigde onze kracht als duurzaam merk omdat Adidas, die niet zelf produceert in Colombia, ons toevertrouwde om de volledige samenwerking zelf te produceren,” vertelt Álvarez.

Collectie ‘Raíz de Fénix’. Beeld: Adidas x Maz

Het proces was echt uitdagend: “We hebben de mensen, met wie we in de afgelopen tien jaar hebben samengewerkt, samengeroepen en technieken zoals macramé, borduren, kralenborduren, handmatig machinaal breien en weven bij elkaar gebracht. Zij hebben het volledig ambachtelijk proces toegepast, maar in een Adidas-versie, om het beste uit de twee esthetieken en concepten te halen”, legt Álvarez uit.

Het is duidelijk dat Maz laat zien dat mode zowel duurzaam als sociaal betrokken kan zijn. Door samen te werken met kunstenaars en traditionele technieken te integreren in moderne ontwerpen, heeft het merk zich gepositioneerd als een toonaangevende speler in de Latijns-Amerikaanse mode. Maz heeft de culturele rijkdom van Colombia op de internationale kaart gezet

