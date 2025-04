MBBFW: 5 Roemeense labels om in de gaten te houden

Voor de tweede editie van Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (MBBFW), die van 27 tot en met 30 maart plaatsvond, bracht het programma meer dan twintig ontwerpers uit Roemenië, Oekraïne, Polen, Hongarije, Moldavië en Italië samen.

Na de shows te bekijken, richten we nu onze aandacht op de Roemeense scene: Een bloeiend creatief ecosysteem. Geijkte labels zoals Nissa of Ami Amalia, die we al sinds hun verschijning op de Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) op de voet volgen, tonen aan dat Roemenië niet alleen een geschiedenis heeft, maar ook verdient om in de gaten te worden gehouden door de mondiale industrie.

Alexandra Sipa

Alexandra Sipa FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Alexandra Sipa, opgeleid aan Central Saint Martins, waar ze zowel haar bachelor als master in fashion design afrondde, heeft een herkenbaar voorstel binnen duurzaam design opgebouwd, waarin ze textielinnovatie combineert met een verhaal dat consistent is met haar identiteit. Haar ervaring bij modehuizen als Oscar de la Renta en Balenciaga stelde haar in staat zich te verdiepen in tailoring, productie en conceptuele ontwikkelingstechnieken. Dit legde de basis voor een merk dat opvalt door zijn technische degelijkheid en creatieve richting.

Haar waardepropositie draait om het gebruik van elektronisch afval, met name elektriciteitskabels, die ze met een eigen techniek omzet in kant. Dit materiaal vormt de rode draad van een visueel universum dat traditioneel vakmanschap combineert met experiment, in een esthetiek die het delicate verbindt met het speelse, met verwijzingen naar de Roemeense rave scene en intieme mode. Het resultaat zijn kledingstukken zoals bodies, jurken, tops of kanten sets met een sterke, zeer kleurrijke visuele identiteit.

Alexandra Sipa FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Op korte termijn is de ontwerpster van plan haar productiecapaciteit uit te breiden en is ze actief op zoek naar commerciële partners om haar voorstel op te schalen zonder haar ambachtelijke aanpak in gevaar te brengen. Vooruitkijkend naar oktober hoopt ze haar SS26-collectie te presenteren op de volgende editie van Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, waarmee ze haar aanwezigheid op de lokale scene verstevigt. Daarnaast is ze van plan het aanbod in haar online shop uit te breiden met ‘complexere en creatievere producten’, in lijn met de experimentele identiteit van het merk.

Over Alexandra Șipa: Opgericht: Alexandra Șipa (2022).

Alexandra Șipa (2022). Productie: Boekarest, Roemenië.

Boekarest, Roemenië. Verkooppunten: Het merk richt zich momenteel op rechtstreekse verkoop aan consumenten via de officiële website, vanwaaruit wereldwijd wordt verzonden.

Het merk richt zich momenteel op rechtstreekse verkoop aan consumenten via de officiële website, vanwaaruit wereldwijd wordt verzonden. Aanwezigheid: Roemenië, Frankrijk en Australië waren in 2024 de belangrijkste afzetmarkten.

Almaz

Almaz FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Almaz Clothing is in 2014 opgericht door ontwerpster Andra Olaru. Het in Boekarest gevestigde merk combineert hedendaags design, lokale productie en een bedrijfsstrategie gericht op groei. De meeste collecties worden gemaakt in het eigen atelier in Roemenië, terwijl specifieke categorieën zoals leer en denim in Italië worden ontwikkeld. Daarnaast werkt het samen met lokale leveranciers voor de productie van knitwear.

Olaru, mede-oprichter en creatief directeur, studeerde rechten voordat ze naar Milaan verhuisde om aan het Istituto Marangoni te studeren, waar ze als een van de besten van haar klas afstudeerde in fashion design. Na ervaring te hebben opgedaan in Italië, keerde ze terug naar Roemenië om haar eigen label te lanceren.

Almaz FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Na de FW25-collectie te hebben gepresenteerd tijdens een besloten evenement tijdens de MMBFW, met een theatrale enscenering die geloof verkende als een toevluchtsoord in de context van de huidige chaos, werkt het merk al aan de SS26-collectie. De komende projecten omvatten een reeks pop-ups in verschillende steden in Roemenië en een complete renovatie van de showroom, in lijn met de strategie om de directe band met de eindconsument te versterken via persoonlijke ervaringen en gepersonaliseerde evenementen.

Over Almaz Clothing: Opgericht: Andra Olaru (2014).

Andra Olaru (2014). Productie: Voornamelijk in eigen atelier in Boekarest.

Voornamelijk in eigen atelier in Boekarest. Verkooppunten: Fysieke showroom: Str. Grigore Gafencu 49, Boekarest. Webshop Multi-brand retail: Farfetch.

Internationale aanwezigheid: Ja, export wereldwijd. Farfetch is de belangrijkste partner voor internationale verkoop, samen met de website.

M Marquise

M.Marquise FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

M.Marquise, opgericht in 2012 door Andreea Petre-Mărcuță, heeft zich gevestigd als een van de meest prominente Roemeense labels in ‘quiet luxury’, erkend om zijn verfijnde ‘savoir-faire’ en zijn begrip van vrouwelijkheid.

De oprichtster zette haar eerste stappen in de industrie in 2008, toen ze haar eerste ready-to-wear label lanceerde, aanvankelijk in combinatie met haar carrière in de rechten. Haar overstap naar design was een antwoord op een persoonlijke passie voor creatie, stijl en de constructie van stukken met identiteit.

M.Marquise FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

M.Marquise is gevestigd in een historische villa in het centrum van Boekarest, waar zowel het atelier als de flagship showroom zijn gevestigd. Alle collecties worden in Roemenië ontworpen en vervaardigd, wat een nauwgezette controle over de afwerking en kwaliteit van elk kledingstuk mogelijk maakt.

Over M.Marquise: Opgericht: Andreea Petre-Marcuta (2012).

Andreea Petre-Marcuta (2012). Productie: Alle stukken worden ontworpen en vervaardigd in het eigen atelier in Boekarest.

Alle stukken worden ontworpen en vervaardigd in het eigen atelier in Boekarest. Verkooppunten: Showroom in Boekarest. Webshop Multi-brand winkels: ongeveer 20 verkooppunten wereldwijd.

Belangrijkste afzetmarkten: Europa (Monaco, Frankrijk, Duitsland, Italië), het Midden-Oosten (VAE, Saoedi-Arabië, Egypte, Oman) en Brazilië, aangezien het internationaal exporteert.

Het label werkt momenteel aan de uitbreiding van het distributienetwerk via samenwerkingen met digitale platforms zoals Farfetch en geselecteerde fysieke verkooppunten, met een duidelijke focus op expansie in Europa en het Midden-Oosten.

Carmen Secareanu

Carmen Secareanu FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Carmen Secăreanu richtte haar gelijknamige label op in 2002 in Boekarest en positioneerde zich als een van de meest coherente en conceptuele stemmen in het hedendaagse Roemeense design. Haar werk, met een sterke persoonlijke stempel, combineert een minimalistische esthetiek met een experimentele benadering van de vorm, constructie en functie van het kledingstuk.

Met de komst van de pandemie pauzeerde Secăreanu haar commerciële activiteiten en verhuisde ze tijdelijk naar het platteland, in Normandië. Deze retraite was geen sluiting, maar een fase van creatieve transitie. In de zomer van 2023 hervatte ze actief de productie en ontwikkelt ze momenteel de derde collectie van deze nieuwe fase. Haar terugkeer betekende een heroverweging van zowel de esthetische als de strategische richting, met een intieme, directe en ambachtelijke benadering van design en verkoop.

Carmen Secareanu FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Over Carmen Secăreanu: Opgericht: Carmen Secăreanu (2002).

Carmen Secăreanu (2002). Productie: Boekarest.

Boekarest. Verkooppunten: Concept store Aparterre, Boekarest. Website (wordt momenteel geheractiveerd)

Internationale aanwezigheid: De ontwerpster was internationaal aanwezig via Farfetch en klanten in het buitenland vóór de pauze vanwege de pandemie. Momenteel worden de internationale verkoopkanalen ook geheractiveerd.

Trouw aan haar benadering van lokale productie en bewust design, streeft ze er in deze nieuwe fase naar om het evenwicht te bewaren tussen creatieve onafhankelijkheid, duurzaamheid en nabijheid tot de eindklant.

Vol

VOL FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

VOL (Vestiaire d’un Oiseau Libre) is in 2020 in Boekarest ontstaan uit de handen van Bianca Taban, een Roemeense creatieveling met de visie om ‘een merk te bouwen dat individuele vrijheid viert door middel van design’.

Over Vestiaire d’un Oiseau Libre: Opgericht: Bianca Taban (2020).

Bianca Taban (2020). Productie: Boekarest, Roemenië.

Boekarest, Roemenië. Verkooppunten: Fysieke winkel in Boekarest. Webshop Multi-brand platforms: Wolf and Badger, Seezona, Not Just a Label, Maison Adore, Aparterre.

Internationale aanwezigheid: Ja, verzending wereldwijd.

VOL FW25 MBBFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Als onderdeel van de routekaart voor dit jaar is VOL van plan om in juni een geheime capsule te lanceren, naast de voortzetting van de internationale expansiestrategie via allianties met retailers en digitale platforms die aansluiten bij de filosofie van het merk.

Salvatore D'Alessandro, hoofd van de Italiaanse boetiek Nida Caserta, behoort tot de professionals uit de industrie die Bucharest Fashion Week op de voet volgen. Hij benadrukte het potentieel van VOL om internationaal door te breken.