McGregor Shoes breidt schoenencollectie verder uit!

De rijke historie van McGregor brengt ons terug naar 1921. Het begon allemaal met een geruite pet die David Doniger introduceerde in New York, nadat hij ze tijdens een sabbatical in Schotland zag. Vanuit Schotland importeerde hij de geruite petten onder de naam McGregor en dit bleek een doorslaand succes, en tegelijkertijd een eerste stap naar iets groters. De Amerikaanse man kreeg steeds meer vrije tijd die hij invulde met sportieve activiteiten. Alleen ontbrak het nog aan kleding dat bij deze activiteiten paste, want de outfits bestonden voornamelijk uit fabriekskleding en kantoorkleding. Doniger sprong in het gat door mannen kennis te laten maken met American sportswear, oftewel een sportswear collectie voor mannen.

Daarna gaat het sky high met McGregor. Begin jaren 50 van de vorige eeuw is het marktleider in American sportswear en heeft het 7000 verkooppunten in de VS en Canada met een jaarlijkse omzet van 50 miljoen dollar.

Na 100 jaar is de aantrekkingskracht van McGregor nog steeds onverminderd sterk. Het merk weet nog altijd de traditie en moderniteit met elkaar te verbinden, heeft een herkenbare signatuur en maakt gebruik van eigen ontwerpen. Dit is onder andere terug te zien in de huidige moderne herenschoenen collectie. De collectie is voor iedereen en sluit perfect aan bij mannen die hun outfit een upgrade willen geven met bijvoorbeeld de zomerse bootschoenen voor een hippe maritieme look of juist witte leren sneakers die een casual outfit helemaal afmaken. Alle McGregor schoenen zijn op een uitstekende leest gemaakt en zijn vervaardigd uit excellent leer. McGregor schoenen hebben altijd een uitneembaar voetbed, bieden uw voeten voldoende steun en hebben een goede pasvorm.

"We vinden het interessant om te zien dat de lijn tussen formeel en casual aan het vervagen is. Vooral in deze tijden van thuiswerken, vraagt de modieuze man om een collectie die comfortabel, maar toch stijlvol is. Bij McGregor Shoes geloven we sterk in deze optimale combinatie van stijl en functionaliteit."

McGregor Shoes voor kids en women

Ook in deze tijden staat het merk niet stil en blijft het innoveren. Naast de herenschoenencollectie wordt er momenteel een kinder- en damesschoenencollectie ontworpen! Hoe geweldig is het dat het hele gezin straks niet alleen op de mooiste, maar ook op de meeste comfortabele en hippe sneakers van McGregor loopt. Ook in deze collecties zullen de trendy modellen terug te vinden zijn in zomerse kleuren.

Nieuwsgierig geworden naar de SS22 collectie, wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen of bent u op zoek naar een samenwerking met dit krachtige modelabel? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de divisiemanager voor al uw vragen. Zij zal u met plezier verder helpen.